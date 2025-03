Cinema “Ainda estamos aqui comemorando”, diz Fernanda Torres após conquista histórica no Oscar

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

"Ainda Estou Aqui" foi o grande vencedor do prêmio de Melhor Filme Internacional. Foto: Reprodução "Ainda Estou Aqui" foi o grande vencedor do prêmio de Melhor Filme Internacional. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A atriz Fernanda Torres apareceu com a estatueta do Oscar em mãos após a cerimônia deste domingo (2). “Ainda Estou Aqui” foi o grande vencedor do prêmio de Melhor Filme Internacional.

“Ainda estamos aqui comemorando”, brincou na legenda. Foi a primeira vez que o Brasil foi vencedor do prêmio.

Fernanda disputava o prêmio de Melhor Atriz, mas a estatueta acabou nas mãos de Mikey Madison, de Anora. Nas redes sociais, circula um vídeo de Fernanda Torres parabenizando e conversando com a americana. Ainda Estou Aqui também foi indicado na categoria de Melhor Filme, mas o prêmio ficou com Anora.

Ao receber a estatueta de Melhor Filme Internacional, Walter Salles dedicou o prêmio a Eunice Paiva, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. “Isso vai para uma mulher que, após uma perda sofrida durante um regime autoritário, decidiu não se curvar e resistir. Então este prêmio vai para ela. Seu nome é Eunice Paiva”, disse ele no discurso.

Inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui se passa num contexto de ditadura militar no Brasil. Eunice Paiva (Torres), mulher do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), que desapareceu e foi morto durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), precisa se reestabelecer e cuidar da família após o sequestro do marido. Torres interpreta uma mulher forte, que diante de diversas situações tensas, intimidadoras ou tristes, como a perda do marido, buscou manter os eixos da família.

O filme se tornou um fenômeno de público e crítica. Além de elogios da imprensa em todo o mundo, tem atraído espectadores às salas de cinema de dentro e fora do Brasil. Até agora, é responsável pela quinta maior bilheteria na história da “Sétima Arte” no País, com 5 milhões de ingressos vendidos – número que tende aumentar a partir de agora. É também o primeiro a concorrer a Melhor Filme no Oscar.

Antes do Oscar, “Ainda Estou Aqui” já havia faturado quase 50 reconhecimentos nacionais e internacionais. A lista incluiu o Globo de Ouro para Fernanda Torres e três troféus no Festival de Veneza, incluindo os de melhor diretor e melhor roteiro.

