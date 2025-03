Cinema “Nós vamos sorrir”, comemora Fernanda Torres ao exibir envelope da vitória de “Ainda Estou Aqui”

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A frase escolhida por Torres faz referência direta a uma fala marcante de Eunice Paiva no filme. Foto: Reprodução A frase escolhida por Torres faz referência direta a uma fala marcante de Eunice Paiva no filme. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira vitória do Brasil no Oscar, com “Ainda Estou Aqui” levando a estatueta de Melhor Filme Internacional neste domingo (2) foi celebrada por Fernanda Torres de forma simbólica e emocionante.

A atriz usou suas redes sociais para reagir ao feito histórico, compartilhando imagens da estátua e do cartão de vencedor da categoria com uma mensagem que tocou o coração dos fãs: “Nós vamos sorrir. Sorriam!”

A frase escolhida por Torres faz referência direta a uma fala marcante de Eunice Paiva no filme. O longa, dirigido por Walter Salles, conquistou reconhecimento internacional ao narrar uma história potente sobre resistência, memória e justiça, garantindo ao Brasil seu primeiro Oscar.

Apesar da conquista histórica, a noite também trouxe um gosto amargo para o público brasileiro. Fernanda, que brilhou no papel de Eunice Paiva, foi indicada a Melhor Atriz, mas acabou derrotada por Mikey Madison, estrela de Anora. A derrota fez muitos internautas relembrarem 1999, quando Fernanda Montenegro perdeu o mesmo prêmio para Gwyneth Paltrow, em uma decisão que ainda hoje é discutida entre os cinéfilos.

A vitória de Ainda Estou Aqui representa um feito inédito para o Brasil, que conquista o seu primeiro Oscar após cinco indicações na categoria. O longa ainda disputou os prêmios de Melhor Filme e Melhor Atriz.

Inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui se passa num contexto de ditadura militar no Brasil. Eunice Paiva (Torres), mulher do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), que desapareceu e foi morto durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), precisa se reestabelecer e cuidar da família após o sequestro do marido. Torres interpreta uma mulher forte, que diante de diversas situações tensas, intimidadoras ou tristes, como a perda do marido, buscou manter os eixos da família.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cinema

https://www.osul.com.br/nos-vamos-sorrir-comemora-fernanda-torres-ao-exibir-envelope-da-vitoria-de-ainda-estou-aqui/

“Nós vamos sorrir”, comemora Fernanda Torres ao exibir envelope da vitória de “Ainda Estou Aqui”

2025-03-03