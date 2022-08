Mundo Alemanha reafirma apoio à Ucrânia “pelo tempo que for necessário”

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Ministra alemã do Exterior diz que Berlim não deixará de enviar ajuda militar e financeira a Kiev enquanto a guerra durar. (Foto: Reprodução)

A ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, reafirmou neste domingo (28/08) o apoio de Berlim à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, alertando que o conflito pode ainda continuar por anos. A guerra de agressão russa contra a Ucrânia já dura mais de seis meses.

“Infelizmente, temos que presumir que a Ucrânia ainda precisará de novas armas pesadas de seus amigos no próximo verão”, disse ela ao jornal Bild am Sonntag. “A Ucrânia também está defendendo nossa liberdade, nossa paz. E nós os apoiamos financeira e militarmente – e pelo tempo que for necessário. Ponto final!”, disse Baerbock.

Baerbock afirmou ainda que o presidente russo, Vladimir Putin, estaria tendo um “delírio” ao pensar que a Ucrânia cairia dentro de algumas semanas. Ela também defendeu a reivindicação da Ucrânia à Crimeia, península que foi ilegalmente anexada pela Rússia em 2014.

“A Crimeia também pertence à Ucrânia. O mundo nunca reconheceu a anexação de 2014, que foi contra a lei internacional”, disse a ministra ao jornal. Ela sublinhou que o governo alemão vai “amortecer os desequilíbrios sociais resultantes dos altos preços da energia”, ligados a dúvidas sobre um fornecimento de gás russo para a Europa.

Baerbock também rejeitou categoricamente as demandas feitas por alguns políticos na Alemanha para que Berlim aprove a abertura do gasoduto Nord Stream 2 no Mar Báltico para permitir um aumento no fornecimento de gás russo.

O projeto, que é o oleoduto irmão do Nord Stream 1, foi concluído no ano passado, mas Berlim suspendeu o processo de permissão para abertura do canal nos dias que antecederam a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro.

Pouco impacto

O relatório de inteligência militar do Reino Unido divulgado neste sábado afirmou que o plano da Rússia de aumentar o tamanho de suas tropas em 140 mil provavelmente não terá um grande impacto na guerra na Ucrânia.

A afirmação é divulgada depois que o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto na semana passada para aumentar o tamanho de suas Forças Armadas de 1,9 milhões para 2,04 milhões de efetivos. “Ainda não está claro se a Rússia tentará atender a esse aumento recrutando mais voluntários contratados ou aumentando as metas anuais de alistamento militar obrigatório”, disse o comunicado de Londres.

O texto afirma ser “improvável que o decreto faça progressos substanciais no aumento do poder de combate da Rússia na Ucrânia. Isso ocorre porque a Rússia perdeu dezenas de milhares de soldados; muito poucos novos soldados contratados estão sendo recrutados; e os recrutas tecnicamente não são obrigados a servir fora território russo”.

O Ministério da Defesa britânico publica diariamente informações sobre o curso da guerra na Ucrânia desde o início do conflito, citando informações de inteligência. Ao fazer isso, o governo britânico quer fazer frente a propaganda de guerra russa e contribuir para manter a união dos aliados de Kiev. Moscou acusa Londres fazer de uma campanha de desinformação.

