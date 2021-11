Mundo Alemanha registra primeiro possível caso da nova variante Ômicron em pessoa que chegou da África do Sul

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

OMS classificou a cepa como de "preocupação", assim como a Gama e a Delta Foto: Reprodução OMS classificou a cepa como de "preocupação", assim como a Gama e a Delta. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um primeiro possível caso da nova variante do coronavírus, chamada Ômicron, foi registrado na Alemanha, em uma pessoa que retornou da África do Sul, país onde a variante foi detectada pela primeira vez, informaram as autoridades regionais.

“Parece muito possível que a variante ômicron tenha chegado à Alemanha”, disse no Twitter Kai Klose, ministro para Assuntos Sociais na região de Hesse. De acordo com o grupo consultivo, a cepa Ômicron foi reportada pela África do Sul à OMS (Organização Mundial da Saúde) na quarta-feira (24), e sua primeiro infecção conhecida data de uma amostra coletada em 9 de novembro.

Em comunicado, o órgão multilateral destaca que a variante possui um grande número de mutações, “algumas das quais preocupantes”, e apresentou alta risco de reinfecção em comparação com outras variantes classificadas como preocupantes, segundo evidências preliminares.

Nesta sexta-feira (26), o Ministério da Saúde brasileiro emitiu um alerta de risco por conta da nova variante. Até a manhã desta sexta-feira, nenhum caso da nova cepa foi identificado no Brasil.

