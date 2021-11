Polícia Traficante é preso com maconha e cocaína em Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

A droga apreendida poderia render mais de 200 mil reais ao criminoso Foto: PRF/Divulgação A droga apreendida poderia render mais de 200 mil reais ao criminoso. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na madrugada deste sábado (27), na BR-290 em Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo, um criminoso transportando 11 quilos de maconha e cocaína no porta-malas de um carro.

Em ação de combate ao crime, os policiais abordaram um Sandero, com placas de Caçapava do Sul. No veículo estava um homem de 22 anos com antecedentes por posse de entorpecentes.

Durante a revista, os policiais encontraram 10 quilos de maconha e um de cocaína no porta-malas. O homem então admitiu que foi contratado para levar as drogas de São Leopoldo até Santa Maria.

A quantidade de maconha e cocaína apreendida poderia render mais de 200 mil reais se chegasse a ser vendida. O traficante, natural de Caçapava do Sul, foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária local. O veículo e as drogas foram apreendidos.

