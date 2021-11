Política PSDB retoma prévias para definir candidato a presidente

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

Disputam a vaga os governadores João Doria (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Foto: Divulgação Disputam a vaga os governadores João Doria (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O PSDB retomou neste sábado (27) a votação das prévias que vão escolher o candidato do partido à Presidência da República na eleição de 2022. Disputam a vaga os governadores João Doria (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

A votação foi aberta desde às 8h, com encerramento às 17h, exclusivamente online. O processo foi retomado através do sistema BeeVoter (psdb.beevote.com.br), empresa especialista em tecnologia eleitoral digital. Logo após o encerramento da votação, Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, fará um pronunciamento.

A divulgação do resultado é estimada para as 19 horas, com pronunciamento e entrevista do vencedor das prévias.

O processo de escolha do presidenciável tucano tem sido conturbado. No último domingo (21), um problema técnico no aplicativo de votação usado nas prévias obrigou a cúpula do partido a suspender a votação, provocando troca de acusações de fraude e acirrando ainda mais a disputa.

