Joe Biden e Kamala Harris durante convenção do Partido Democrata, na Filadélfia (EUA), em fevereiro de 2023. (Foto: Reprodução)

Embora Biden tenha insistido que não irá desistir da corrida, e a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. o tenha apoiado firmemente, a campanha de Trump tem pouco a perder atacando a vice-presidente agora. Dessa maneira, se Kamala Harris for indicada, ela pode entrar em um ambiente enfraquecido.

Os republicanos têm criticado Kamala regularmente durante o mandato de Biden. Mas os ataques dessa semana representaram uma escalada acentuada e aparentemente coordenada. O Comitê Nacional Republicano do Congresso, que supervisiona as disputas republicanas na Câmara, chamou-a de “facilitadora-chefe” de Biden.

Um dos grupos de arrecadação de fundos que apoia Trump, entretanto, divulgou uma declaração chamando-a de “czar da invasão”. Em março de 2021, Biden disse que Kamala lideraria os esforços com o México e as nações da América Central para lidar com a imigração ilegal.

Desde então, os republicanos se aproveitaram disso para acusá-la de não conseguir conter o fluxo de milhões de imigrantes que cruzam ilegalmente para os Estados Unidos, embora ela nunca tenha sido diretamente responsável por proteger a fronteira sul.

“Kamala Harris é incompetente. Ela provou ser a vice-presidente mais fraca e pior da história e apoiou 100% Joe Biden em todas as políticas desastrosas que ele implementou nos últimos quatro anos”, disse Karoline Leavitt, porta-voz da campanha de Trump.

A campanha de Biden rebateu as crescentes críticas republicanas sem abordar a questão de se a vice-presidente está esperando nos bastidores.

“A vice-presidente Harris tem orgulho de ser a companheira de chapa do presidente Biden”, disse Rhyan Lake, porta-voz da campanha de Harris. “Não importa quais sejam os falsos ataques de Trump e seus aliados extremistas, ela continuará a defender o histórico de Biden-Harris.”

Tática semelhante

Os ataques a Kamala pela ala de Trump lembraram uma tática semelhante que o republicano Trump, presidente de 2017 a 2021, usou para minar com sucesso Ron DeSantis, seu principal rival republicano, antes que o governador da Flórida entrasse na corrida eleitoral primária de 2024 de seu partido no ano passado.

Corey Lewandowski, um conselheiro de longa data de Trump, disse à Reuters que Kamala Harris é politicamente vulnerável devido ao seu papel na abordagem da imigração ilegal, entre outras questões que fazem parte de uma extensa pesquisa que o partido reuniu sobre o histórico dela.

Uma ex-autoridade sênior da Casa Branca de Trump que ainda está em contato com a campanha de Trump disse que a nova ênfase em Kamala faz sentido. “Se Joe Biden permanecer no topo da chapa, considerando o que vimos, ela terá ainda mais importância. Mas se ele se afastar, ela será a candidata em potencial. Trata-se de defini-la”, disse a pessoa.

O clamor dos aliados de Trump contrasta fortemente com o silêncio incomum do ex-presidente. Desde o fraco desempenho de Biden no debate, Trump tem se mantido discreto, fazendo poucas aparições ou declarações públicas.

“Isso mostra um amadurecimento do próprio candidato. É possível ensinar novos truques a um cachorro velho. Ele está demonstrando maior disciplina e controle da mensagem”, disse um assessor sênior da campanha de Trump familiarizado com as discussões internas. As informações são da CNN.

