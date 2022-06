Esporte Equipe brasileira Alliance conquista pela 13ª vez o título no Mundial de Jiu-Jitsu

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Maior campeã do Mundial de Jiu-Jitsu, a Alliance chegou ao 13º título com a conquista no adulto masculino. Foto: IBJJF/Divulgação Maior campeã do Mundial de Jiu-Jitsu, a Alliance chegou ao 13º título com a conquista no adulto masculino. (Foto: IBJJF/Divulgação) Foto: IBJJF/Divulgação

O Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, na tradução) coroou grandes nomes do esporte. Além disso, também premiou o trabalho de importantes equipes do cenário internacional da arte suave, como o caso de Alliance, Dream Art e Atos Jiu-Jitsu. As três academias foram campeãs no torneio. O evento, que ocorreu na em Long Beach, Califórnia (EUA), terminou no último domingo (5).

Maior campeã do Mundial de Jiu-Jitsu, a Alliance chegou ao 13º título com a conquista no adulto masculino. O time ficou em primeiro lugar com 101 pontos – vantagem de 16 pontos para o segundo colocado, que foi a Dream Art, com 84 pontos. A Atos fechou o pódio com 56.

Já no adulto feminino as posições se inverteram. A Dream Art confirmou com o título com 62 pontos, a Atos ficou com o vice-campeonato com 48 e a Alliance terminou em terceiro com 37 pontos.

No Juvenil, a Atos, ficou primeiro lugar ao somar 63 pontos. Em segundo ficou com a GFTeam com 50 e a Gracie Barra colada com 48.

No geral, entre os três principais times, a Atos somou mais pontos com Atos 167, contra 161 da Alliance e 146 da Dream Art no Mundial de Jiu-Jitsu em 2022.

Judô

A brasileira Mayra Aguiar conquistou, no domingo, a medalha de prata no Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia. Ela perdeu a decisão para a alemã Anna Maria Wagner, campeã mundial de 2021. Com o resultado, a gaúcha volta a subir no ranking mundial e entra no grupo das dez melhores da categoria até 78kg, provavelmente em sétimo lugar.

O Brasil, assim, fecha com quatro medalhas o Grand Slam da Geórgia. No primeiro dia, Rafaela Silva foi medalha de bronze na categoria até 57kg e, no sábado, Ketleyn Quadros foi vice-campeã do peso até 63kg, mesma categoria de Tamires Crude, que foi bronze.

