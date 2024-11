Tecnologia Alternativa ao X, rede social Bluesky ganha um milhão de usuários em 24 horas, em resposta ao protagonismo de Elon Musk nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

O Bluesky foi desenvolvido por Jack Dorsey, criador do antigo Twitter. (Foto: Reprodução)

A rede social americana Bluesky, que se posiciona como uma alternativa ao X, anunciou na última sexta-feira (15) que ganhou um milhão de usuários em 24 horas, em um momento em que a plataforma de Elon Musk registra diversas baixas.

“É oficial, 1.000.000 de pessoas se juntaram ao Bluesky apenas no último dia! Bem-vindos e obrigado por estarem aqui!”, escreveu a plataforma em uma mensagem publicada no Bluesky e no X (antigo Twitter).

O avanço do Bluesky ocorre após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ter atribuído a Musk (que é dono do X) um papel importante para reformar o governo federal, à frente de um departamento recém-criado.

O magnata de origem sul-africana, também dono da Tesla e da SpaceX, apoiou o republicano em sua corrida à Casa Branca e contribuiu com dinheiro para sua campanha.

Desde que comprou o Twitter em 2022, Musk relaxou consideravelmente as regras de moderação na plataforma, permitindo, por exemplo, o retorno à rede de contas associadas a movimentos de extrema direita.

O jornal britânico The Guardian e o periódico espanhol La Vanguardia anunciaram na última semana que deixarão de publicar conteúdos no X, considerando que este se transformou em uma plataforma midiática “tóxica” que fomenta a desinformação.

O Bluesky foi desenvolvido por Jack Dorsey, criador do antigo Twitter, e tem uma borboleta azul como logotipo, que lembra inevitavelmente o passarinho também azul que caracterizou aquela rede social.

A rede conta com 16 milhões de usuários, um crescimento considerável para uma plataforma que tinha 10 milhões em meados de setembro.

O anúncio da plataforma foi feito horas após o diretor do Instagram, Adam Mosseri, compartilhar que o Threads registrou mais de 15 milhões de inscrições em novembro. Ele acrescentou que a plataforma de propriedade da Meta teve 1 milhão de inscrições por dia nos últimos três meses.

Embora ainda seja muito menor do que o Threads, que tem mais de 275 milhões de usuários ativos, e o X, a Bluesky tem um engajamento maior do que o X, segundo afirmou a CEO da plataforma, Jay Graber.

O Bluesky tem se aproveitado de alguns eventos para atrair novos usuários nos últimos meses, como foi com a proibição do X no Brasil, problemas de moderação no Threads e os recentes resultados das eleições nos EUA. As pessoas podem estar buscando usar uma plataforma que não seja de propriedade de Elon Musk ou procurando uma alternativa após um aumento nos discursos de ódio no X.

No mês passado, o Bluesky arrecadou US$ 15 milhões em uma rodada de investimentos Série A. Com o aporte, a empresa disse que vai começar a desenvolver um modelo de assinatura para recursos como upload de vídeos de maior qualidade ou personalizações de perfil, como cores e molduras de avatar. As informações são da agência de notícias AFP e da revista Época.

