Tecnologia Amazon descartou 6 milhões de produtos falsos no site de compras em 2022

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

A empresa tem se empenhado nos esforços para barrar produtos falsificados. Foto: Reprodução A empresa tem se empenhado nos esforços para barrar produtos falsificados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Amazon continua a enfrentar uma batalha contra produtos falsificados em sua plataforma: dessa vez a companhia identificou, apreendeu e descartou seis milhões de itens em todo o mundo em 2022 – o número representa o dobro de 2021.

Esse é o terceiro relatório anual de proteção à marca, que investiu fortemente em uma equipe antifraude, composta por 15 mil funcionários – desde desenvolvedores de software a cientistas e pesquisadores de dados.

Segundo Dharmesh Mehta, vice-presidente da Amazon, responsável pela coordenação com vendedores parceiros da empresa, “os falsificadores têm um amplo espectro, do luxo aos produtos do dia a dia”.

O Byte procurou a Amazon Brasil para comentar o resultados da apreensão de produtos falsificados no país, mas até o momento desta publicação, não obtivemos retorno.

Esforços da Amazon

A empresa tem se empenhado nos esforços para barrar produtos falsificados. No ano passado, detectou 800 mil tentativas de criar uma nova conta para vender produtos fraudados, em comparação com 2,5 milhões em 2021.

“Nossos rígidos controles de verificação do vendedor e estratégia de responsabilizar os infratores por meio de ações legais estão desencorajando os criminosos”, disse Dharmesh.

A plataforma reforça a segurança, por exemplo, realizando um bate-papo por vídeo com os possíveis vendedores para verificar a identidade.

Ainda assim, a big tech admite que, apesar dos avanços, produtos falsificados continuam sendo um problema na indústria de distribuição em todo o mundo.

Clima

O Bezos Earth Fund, uma promessa multibilionária de Jeff Bezos, dono da Amazon, a terceira pessoa mais rica do mundo, está investindo US$ 34,5 milhões (R$ 181,32 milhões na cotação atual) para melhorar os relatórios sobre clima e alimentos, anunciou a organização.

Com a nova doação ao fundo, o total destinado à instituição soma US$ 1,66 bilhão (R$ 8,72 bilhões). No início de 2020, Bezos prometeu gastar US$ 10 bilhões (R$ 52,6 bilhões) ao longo de uma década para combater o impacto das mudanças climáticas. Em um terço desse período de dez anos, a organização alcançou quase 17% de sua meta.

As doações recém-anunciadas ao Earth Fund incluem US$ 19,1 milhões (R$ 100,4 milhões) em financiamento para esforços de melhorias nos relatórios de impacto ambiental. O Carbon Disclosure Project, ou CDP, conhecido por suas classificações de impacto ambiental que vão de A a F, receberá US$ 9,9 milhões (R$ 52 milhões); (nota redação: como triplo A – clima, floresta, água -, a brasileira Klabin está entre as 13 companhias globais de 2022. Para uma das medições, ainda constam na agroindústria a Danone, Ajinomoto, Barry Callebaut, InBev, Basf e Bayer).

https://www.osul.com.br/amazon-descartou-6-milhoes-de-produtos-falsos-no-site-de-compras-em-2022/

2023-04-04