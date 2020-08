Saúde América Latina e Caribe ultrapassam 200 mil mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

A América Latina e o Caribe registraram mais de 200 mil mortes pelo novo coronavírus, cerca de três quartos apenas no Brasil e no México, de acordo com dados oficiais divulgados neste domingo (2).

Com um total de 200.212 mortes e 4.919.054 casos, a América Latina e o Caribe são a segunda região mais atingida pela covid-19, atrás da Europa, que registra 210.435 mortes e 4.919.054 casos.

Em 13 de julho, com 144.847 óbitos registrados, soma dos países ultrapassou a América do Norte e ficou atrás, desde então, apenas da Europa.

No total, a pandemia registrou 685.179 mortes em todo o mundo e infectou 17.859.763 pessoas, de acordo com balanço da Universidade Johns Hopkins.

Brasil é o segundo país com mais casos de Coronavírus

Pela sétima semana consecutiva, o Brasil registrou uma média diária de mortos pelo novo coronavírus acima de mil. Nos últimos sete dias, foram 1.017 óbitos, segundo levantamento feito pelo consórcio de veículos da imprensa. O balanço divulgado no sábado (1º), registrou 1.048 novas mortes nas últimas 24 horas, elevando o total para 93.616.

Números divulgados pelo Ministério da Saúde na mesma noite mostraram que 1.865.729 pessoas já se recuperaram da infecção pelo novo coronavírus em todo o País.

Ainda de acordo com o consórcio, 2.708.876 brasileiros já testaram positivo para a contaminação desde o primeiro registro no fim de fevereiro.

O Ministério da Saúde informou que o Brasil contabilizou 1.088 óbitos e mais 45.392 pessoas infectadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Segundo a pasta, no total são 93.563 mortes e 2.707.877 casos confirmados pelo coronavírus. O número é diferente do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

Brasil e México (47.472) são os países latino-americanos mais afetados, seguidos pelo Peru (19.408), Colômbia (10.330) e Chile (9.533).

