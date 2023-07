Geral Americanos estão em situação financeira melhor do que antes da pandemia

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

No país, as pessoas têm cerca de 10 a 15% a mais em suas contas bancárias do que em 2019. (Foto: Reprodução)

Os americanos ainda estão em uma situação financeira melhor, com mais dinheiro no banco do que antes da pandemia de covid-19, de acordo com dados de contas correntes e de poupança. Apesar de um ano em que a inflação elevou os preços a níveis mais altos, as pessoas têm cerca de 10 a 15% a mais em suas contas bancárias do que em 2019.

No entanto, os lares estão gastando rapidamente o dinheiro extra que haviam guardado durante a pandemia. Os saldos médios das contas estão em seus níveis mais baixos em cerca de três anos e caíram até 41% em relação ao pico de abril de 2021, quando os americanos estavam com dinheiro extra de estímulos governamentais e reembolsos de impostos, de acordo com uma análise do Instituto JPMorgan Chase das contas bancárias de 9 milhões de clientes do Chase.

Esses dados ajudam a explicar o grande mistério por trás de como a economia dos Estados Unidos conseguiu evitar uma recessão que muitos economistas previam: os consumidores, apoiados por um mercado de trabalho forte, têm conseguido manter os gastos, apesar da inflação e do aumento acentuado nos custos de empréstimos. No entanto, também destaca por que os americanos ainda estão cautelosos em relação às suas perspectivas econômicas, especialmente diante dos preços mais altos de alimentos, moradia e viagens.

Muitos têm usado suas economias e afirmam que os saldos de suas contas bancárias estão em uma trajetória descendente, com poucas perspectivas de recuperá-los para os níveis de um ou dois anos atrás.

Embora a inflação muitas vezes tenha ofuscado os aumentos salariais no último ano, isso está começando a mudar: os ganhos têm crescido mais rapidamente do que a inflação por quatro meses consecutivos. No geral, os salários médios por hora aumentaram 4,4% nos últimos 12 meses, em comparação com um aumento de 3% nos preços no mesmo período, de acordo com dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho.

As contas bancárias aumentaram no início da pandemia, mas elas estão voltando aos padrões de gastos e economia pré-pandemia. O padrão de aumento de saldos, seguido por declínios constantes, é observado em todos os grupos de renda e raça, embora as desigualdades amplas tenham persistido e, em alguns casos, piorado.

Em geral, os americanos estão mais otimistas, após mais de um ano de pessimismo em relação à inflação e baixa avaliação da administração Biden em relação à economia. A confiança do consumidor atingiu o nível mais alto em mais de um ano e meio em julho, de acordo com uma métrica acompanhada de perto pela Universidade de Michigan.

No entanto, os economistas alertam que as desigualdades raciais e de renda podem piorar se a economia mudar. O índice de desemprego entre negros, que atingiu uma mínima histórica em abril, aumentou no mês passado, mesmo com o desemprego geral em queda. Há sinais de que um mercado de trabalho menos aquecido está levando a uma redução de horas de trabalho, especialmente em empregos de serviços de baixa remuneração.

Em suma, os americanos têm mais dinheiro no banco do que antes da pandemia, mas estão gastando rapidamente essas economias adicionais. Enquanto alguns estão desfrutando de um aumento de renda e conseguem poupar mais, outros estão enfrentando dificuldades financeiras devido a reduções de horas de trabalho ou preços mais altos. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e The Washington Post.

2023-07-17