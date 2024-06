Colunistas Análise das contas de 2024 terá um capítulo especial para ações de recuperação do Rio Grande do Sul

Por Flavio Pereira | 15 de junho de 2024

Ministro Augusto Nardes garantiu no TCU análise específica para contas de 2024 nas ações de recuperação do Estado. (Foto: arquivo pessoal)

Na sessão de análise das contas do Presidente da República, pelo TCU (Tribunal de Contas da União), o Ministro Augusto Nardes sugeriu ao relator, Ministro Vital do Rêgo, a inclusão nas recomendações que foram feitas, de um capítulo específico na prestação de contas do Presidente da República referente ao exercício de 2024. O objetivo é analisar as ações do governo federal para minimizar os efeitos dos eventos climáticos ocorridos no Rio Grande do Sul. Nardes, que é gaúcho, está “muito preocupado em relação à reconstrução” do seu estado natal. Nesse sentido, “a inclusão desse capítulo específico nas contas presidenciais de 2024 visa garantir maior transparência e acompanhamento dos esforços governamentais nessa questão”.

Proposta de Augusto Nardes foi acolhida

A proposta, que foi acolhida pelo relator, é que o capítulo trate tanto da “Execução dos Orçamentos da União” destinados a essa finalidade quanto dos “Resultados da Atuação Governamental” na minimização dos impactos dos eventos climáticos no estado. O objetivo é assegurar um acompanhamento detalhado das ações governamentais e da destinação de recursos públicos para apoiar a recuperação do estado gaúcho.

Ontem, o ministro Augusto Nardes disse ao colunista que a proposta é de que “essas considerações se aplicam à atuação dos três níveis de governo – federal, estadual e municipal – envolvidos na reconstrução do Rio Grande do Sul. Vamos monitorar e dar transparência a todas as ações”.

Governo gaúcho já garantiu pagamento de R$ 158,4 milhões para afetados pela enchente

O governo do Estado tem assegurado agilidade para o pagamento de benefícios que caem diretamente na conta de pessoas atingidas pela enchente, “dinheiro na veia”. Ontem, o governador Eduardo Leite atualizou os números: “Agilidade para fazer chegar a ajuda a quem precisa! Liberamos mais um lote de pagamento do Volta Por Cima para afetados pela enchente. Neste 5º lote, são 12.263 famílias, num total de R$ 30,6 milhões. Com isso, já somamos R$ 158,4 milhões repassados a 63.364 famílias pelo Estado”.

Na semana dos namorados, diária de R$ 71 mil no hotel da Itália

Não é fake news, os números estão lá na tabela do hotel. O tour de Lula e a primeira-dama Janja pela Suíça e Itália na semana dos namorados mantém o padrão de alto luxo das viagens anteriores. Por exemplo, no Hotel Borgo Egnazia, um dos cinco estrelas mais caros da Europa diária, os impostos de todos os brasileiros pagarão para o casal diária estimada R$ 71 mil.

Suspeito de desviar R$ 36 milhões, presidente do Solidariedade está na lista da Interpol

Investigado por suspeita de desviar R$ 36 milhões em recursos de fundos eleitorais e partidários quando era presidente do Pros, partido incorporado pelo Solidariedade em 2023, o atual presidente do Solidariedade, Eurípedes Gomes Macedo Júnior, foi incluído pela PF (Polícia Federal) na lista da difusão vermelha da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). A inclusão aconteceu depois de Eurípedes ser considerado foragido na 4ª feira (12). Ele pode ser preso em qualquer país que tenha a presença da Polícia Internacional, já que há mandado de prisão no Brasil.

Em debate, a judicialização da saúde no Brasil: cerca de 600 mil ações aguardam julgamento

O Conselho da Justiça Federal iniciou esta semana em Brasília, a I Jornada de Direito da Saúde com a missão de fixar posições que indiquem a juízes e tribunais quais caminhos seguir para eliminar a crise de hiperjudicialização do tema no Brasil. Em sua primeira edição, o evento recebeu 589 propostas de enunciados, entre as quais foram selecionadas 185. As posições firmadas não são vinculantes. Em vez disso, oferecem caminhos interpretativos que podem ou não ser adotados pelos juízes, a quem caberá a complicada missão de decidir sobre temas urgentes e fundamentais, não raro questões de vida e morte, cada vez mais numerosas. Segundo a base nacional de dados do Poder Judiciário, mantida pelo Conselho Nacional de Justiça, o país tem 598,8 mil ações sobre saúde pendentes de resolução. A expectativa é que os novos casos aumentem 20% neste ano, em relação a 2023.

Pérolas do pai dos pobres

Uma seleção de pérolas do atual presidente do Brasil. Apenas esta semana:

– Haddad é um bom ministro da defesa;

– Putin e Zelensky estão gostando da guerra;

– Cientistas brasileiros precisam tomar vergonha na cara;

– Os bilionários querem se mudar para outro planeta.

