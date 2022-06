Tecnologia Anatel abre consulta pública para padronização de carregadores de celular

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











As contribuições ao texto da Anatel poderão ser feitas até 26 de agosto. Foto: Reprodução As contribuições ao texto da Anatel poderão ser feitas até 26 de agosto. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu consulta pública para proposta de padronização de carregadores de celulares por fio com padrão USB tipo C, segundo comunicado no final da terça-feira no site do órgão.

A proposta segue movimento similar realizado em outras regiões, como na Europa. No começo do mês, países e parlamentares da União Europeia concordaram com uma única porta de carregador para telefones celulares, tablets e câmeras, do tipo USB-C.

Citando a iniciativa do bloco europeu, a Anatel disse que a escolha do padrão USB tipo C ocorre por já ser amplamente utilizado pela maioria dos fabricantes globais e possuir normatização internacionalmente reconhecida.

Os conectores USB-C são usados em dispositivos que utilizam o sistema Android, enquanto iPhones são carregados a partir de um cabo Lightning.

As contribuições ao texto da Anatel poderão ser feitas até 26 de agosto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia