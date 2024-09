Geral Anatel faz “caçada” e encontra torre de celular suspeita de interferir nos voos do aeroporto em Guarulhos

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Voos de companhias aéreas registraram atrasos e cancelamentos. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fiscais da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) fizeram buscas pela fonte de interferência que afeta o Sistema de Posicionamento Global (GPS) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nessa terça-feira (3). Voos de companhias aéreas registraram atrasos e cancelamentos.

No final da tarde, os fiscais localizaram uma torre de celular no Pari, região central da capital paulista, suspeita de ser a fonte da interferência. Segundo a GRU Airport, o sinal do GPS foi normalizado às 17h.

“A gerência da Anatel São Paulo havia detectado, pela manhã, sinais interferentes com estações de monitoração da Anatel presentes no aeroporto internacional de Guarulhos, o que motivou a imediata diligência a campo com equipes de fiscais para nova tentativa de localização da fonte interferente”, disse em nota.

Segundo informações do portal de notícias G1, os fiscais da agência chegaram a desligar a torre e começaram os testes de medições, que devem terminar nesta quarta-feira (4).

“São análises espectrais com equipamentos específicos denominados analisadores de espectro. Conseguem detectar os sinais interferentes”, explicou Marcelo Scabarozi, gerente regional da Anatel. Quando a torre foi desligada, o sinal atenuou, mas ainda precisam dos novos testes para confirmar a possível fonte.

Em nota à TV Globo, a Gol disse que, devido a interferências no sinal de sistema GPS no aeroporto de Guarulhos (GRU), a Companhia registrou impactos pontuais na sua operação.

“A situação, que afeta também outras companhias aéreas, está sendo gerenciada em conjunto com a administração aeroportuária. Todos os clientes afetados estão recebendo as facilidades previstas. A Companhia reforça que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da GOL.”

A Azul confirmou que dois voos foram cancelados. “A Azul informa que, devido a problemas no sistema de GPS do aeroporto de Guarulhos, os voos AD4826 (Guarulhos-Curitiba) e AD2818 (Curitiba – Guarulhos) precisaram ser cancelados.

Já os voos AD4769 (Guarulhos-Cuiabá), AD2836 (Guarulhos Recife), AD6072 (Guarulhos – Belém), AD4830 (Guarulhos-Curitiba) e AD2749 (Guarulhos Recife) decolaram com atraso pelo mesmo motivo.

Os Clientes impactados estão recebendo toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e serão reacomodados em outros voos da Companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia.”

Por volta das 13h50, a Latam disse que suas operações no aeroporto já estavam normalizadas.

“Algumas decolagens sofreram atrasos na manhã desta terça-feira devido a questões técnicas do aeroporto, fato totalmente alheio ao controle da LATAM.”

Segundo a concessionária GRU, devido à intermitência no sistema de navegação (GNSS), que é específico para aeronaves, algumas empresas aéreas enfrentaram atrasos pontuais nas decolagens do aeroporto de Guarulhos. “Os sistemas do aeroporto e os de navegação aérea seguem operando normalmente.”

Ainda de acordo com a GRU, as equipes técnicas trabalham na identificação e tratativa do problema. Os pilotos reportaram a mesma falha do dia 29 de agosto para a Torre.

Na semana passada, o problema chegou a provocar cancelamentos de diversos voos com origem ou destino ao aeroporto. O número de quantos voos foram suspensos, entretanto, não foi divulgado. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/anatel-faz-cacada-e-encontra-torre-de-celular-suspeita-de-interferir-no-sinal-que-afeta-os-voos-do-aeroporto-em-guarulhos/

Anatel faz “caçada” e encontra torre de celular suspeita de interferir nos voos do aeroporto em Guarulhos

2024-09-03