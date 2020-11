Celebridades Andressa Suita muda visual e surpreende fãs ao aparecer morena

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











“Apostamos na mudança!”, escreveu Andressa na legenda. Foto: Reprodução/Instagram “Apostamos na mudança!”, escreveu Andressa na legenda. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Andressa Suita, que recentemente se separou do cantor Gusttavo Lima, resolveu mudar o seu visual e abandonou o “time das loiras”. No Instagram, a modelo compartilhou com seus seguidores uma série de fotos em que aparece morena ao posar de roupão em cima de uma cama.

“Apostamos na mudança!”, escreveu Andressa na legenda.

A transformação rendeu diversos elogios. “Conseguiu ficar ainda mais linda”, disse um internauta. “Ficou perfeita!”, exclamou outro.

Gusttavo Lima e Andressa Suita anunciaram a separação há quase um mês. Na época, Mallu Ohanna, ex de Dudu, que atuou no Palmeiras, foi apontada como pivô. A jornalista Fabíola Reipert chegou a divulgar supostos áudios da influencer confirmando que teria se relacionado com o cantor enquanto ele ainda era casado.

Em resposta, Gusttavo Lima se posicionou no Twitter. “Calúnia e difamação… A todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar. Se preparem”, escreveu ele, que tem dois filhos com Andressa, Gabriel e Samuel.

Separação

Em outubro Gusttavo Lima usou o seu Twitter para se pronunciar pela primeira vez sobre a sua separação de Andressa Suita. O fim do casamento dos artistas foi noticiado no dia 9 e a relação durou cinco anos.

“Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar. Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você, diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz”, escreveu Gusttavo Lima.

Após publicar o trecho na rede social, alguns internautas repararam que o texto não havia sido escrito pelo cantor. Ele teria apenas copiado um trecho de um site que disponibiliza frases e mensagens sobre amor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades