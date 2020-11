Celebridades Márcio Garcia exibe corpo sarado aos 50 anos

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Márcio casado com a nutricionista Andréa Santa Rosa, com quem tem quatro filhos. Foto: Reprodução/Instagram Márcio casado com a nutricionista Andréa Santa Rosa, com quem tem quatro filhos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O ator global Márcio Garcia publicou uma foto sem camisa nas redes sociais que acabou dando o que falar na web. No auge dos seus 50 anos, o ator exibiu um corpo sarado diante do espelho logo após um treino pesado na academia.

Choveram elogios para o galã e muita gente ficou sem acreditar que, com aquele físico todo, Márcio Garcia já está na casa dos cinquenta. Com isso, o global deixou é claro que cuidar da saúde é extremamente importante. Márcio casado com a nutricionista Andréa Santa Rosa, com quem tem quatro filhos.

Susto

Em maio Márcio Garcia foi internado após passar por uma cirurgia depois de sofrer um acidente doméstico. O apresentador de 50 anos publicou um vídeo na ocasião, explicando seu estado de saúde e garantindo que não estava hospitalizado por conta do coronavírus.

“Não fiquem preocupados, não é Covid-19. Testei negativo, mas estou internado na Clínica São Vicente, na Gávea. Foi um susto. Fui empurrar uma mesa com o braço esticado e tive uma ruptura total do tendão do bíceps. Já fiz a cirurgia”, disse na publicação.

“Estou em ótima companhia, minha amada está aqui comigo. Daqui a pouco, estamos de volta à nossa quarentena. Já com saudades da bagunça, da cachorrada, da molecada. Já já mando notícias lá da nossa casinha.”, completou Márcio ao lado de sua esposa, Andrea Santa Rosa.

“Estou firme e forte cuidando do maridão.”, comentou a nutricionista. O artista apresenta o programa Tamanho Família, na Rede Globo.

