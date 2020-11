Celebridades Aline Riscado vai apresentar reality show de futebol

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Aline em post do Instagram com bola de futebol na praia. Foto: Reprodução/Instagram Aline em post do Instagram com bola de futebol na praia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A modelo Aline Riscado disse nesta sexta-feira (6) ao TV Fama, da RedeTV!, que irá apresentar um reality show de futebol na televisão. A morena confessa que a entrada neste projeto é a realização de um sonho antigo que é o de apresentar um programa na TV.

“Um sonho que vai começar no dia 24 de janeiro, poxa, caiu como uma luva ainda mais que eu vou apresentar com o meu parceiro, Luigi Baricelli, que eu sempre admirei muito, como pessoa e como profissional”, contou.

Ao TV Fama, Aline deu alguns detalhes de como será a atração. “Estou muito animada, vão ser três meses de confinamento. A gente vai lidar com sonhos então vai ser muito especial e emocionante e eu tenho certeza que todo mundo vai adorar”, finalizou.

Jalapão

Aline Riscado usou o Instagram na quinta-feira (5) de TBT para matar a saudade de um clique cheio de paz. A bailarina, que apareceu a bordo de um biquíni fio-dental, posou em meio à natureza nas águas de Jalapão, no Tocantins e, de costas, exibiu o bumbum enorme no close enquanto meditava.

Nos comentários, fãs e amigos não pouparam elogios à musa fitness e questionaram se Aline estaria curtindo o local com o humorista Whindersson Nunes, já que ele postou registros no mesmo lugar. “Linda e plena”, elogiou a atriz Fabiana Karla. “Está com o Whindersson Nunes? rs”, perguntou outro, que teve sua resposta vinda de outra seguidora. “Já ouviu falar em tbt? Pois é. Essa foto não é recente, mas o lugar é o mesmo”, disparou. “Lugar lindo e você perfeita!”, exaltou ainda outra fã.

Na legenda, a musa exaltou o local. “Lembranças desse lugar mágico. Saudade do Jalapão”, escreveu.

Jalapão é uma unidade de conservação brasileira localizada no leste do estado de Tocantins. O lugar turístico é muito visitado por famosos e recentemente foi a vez de Whindersson desfrutar os cenários paradisíacos do local. O comediante compartilhou pela primeira vez fotos junto com a nova namorada, Maria Lina, assumindo o romance.

