Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

Angélica (D) fala sobre amiga de longa data (E), que anunciou desligamento do SBT esta semana Foto: João Cotta/TV Globo Foto: João Cotta/TV Globo

Eliana anunciou seu desligamento do SBT esta semana e as redes sociais apontaram novos caminhos para a apresentadora. Entre eles, um programa com Xuxa e Angélica, suas amigas de longa data – as três causaram em uma participação conjunta no último Criança Esperança.

A revista Quem conversou nesta quarta-feira (03), com Angélica e tirou a limpo a possibilidade do encontro em um programa. “É mentira”, anunciou com firmeza.

Fãs e colunistas e chegaram a cogitar que o trio apresentasse o Saia Justa, no GNT, que passa por uma reformulação após a saída de Astrid Fontelle e volta ao ar no segundo semestre. “ A gente nunca pensou, nunca pensou. Mentira, mentira. Fake news”, reforçou.

Questionada se é um desejo um programa com as amigas, Angélica não fecha portas. “Acho que não é o nosso desejo não. A vida é aquela coisa, né? A gente nunca pode dizer nunca porque a vida acontece. Mas a princípio é mentira e a gente nunca pensou nisso”, completou.

Em 2020 Angélica pegou o público de surpresa ao anunciar, com a Globo, que seu contrato de exclusividade se encerraria após 24 anos. Desde então ela se desafiou a fazer trabalhos para a emissora, serviços de streaming e as redes sociais.

Agora, Eliana, que assim como a amiga iniciou a carreira com o público infantil, também encerrou um contrato de 15 anos com o SBT. “Acho que é o caminho natural. A gente que começou tão cedo. A gente que tá tanto tempo na televisão e com essas novas mídias, com tudo que a gente tem de possibilidade pra fazer….”, explicou Angélica.

Para o novo projeto, ainda não anunciado por Eliana, Angélica deseja o melhor. “Muita sorte pra ela e tenho certeza que ela vai ser mais feliz”, concluiu.

2024-04-03