Magazine Anitta aparece com o rapper Xamã em clima quente e a internet pira

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Em setembro, os cantores já tinham chamado a atenção com troca de mensagens sugestivas. (Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta e o rapper Xamã deram o que falar na web, na madrugada desta sexta-feira (6). O cantor deu até tapinha no bumbum da cantora em vídeo no qual aparece sem camiseta com Anitta, ao som da música Meu Lado da História, de Choji e Nandx710.

A letra da música, inclusive, tem uma pegada bem sensual: “Agora o Choji vai rodar o mundo / ‘To tranquilo com essa mina linda / Me amarro em dar tapa naquela bunda / Mas prefiro quando ela vem por cima / Agora as bitches vem ‘ni mim / Vem ‘ni mim / Vem ‘ni mim yeah”.

No mês de setembro, eles já roubaram a cena em clima de paquera. “Só rendo pra você amor”, escreveu Xamã na legenda da foto, em que ele aparece usando uma camisa branca. Nos comentários, Anitta apareceu com um emoji de olhinhos, indicando que estava só observando a situação.

Anitta está solteira desde o mês de julho, quando chegou ao fim seu namoro de 4 meses com o apresentador Gui Aráujo. Antes de Gui, Anitta ficou por 3 meses com o surfista Pedro Scooby, de quem se separou em agosto do ano passado.

