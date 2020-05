Celebridades Anitta relata que está sofrendo ameças de jornalista: “Não quero mais viver esse inferno”

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Em uma sequência de declarações, ela conta que ele pode vazar conversas em que ela faz comentários que podem gerar críticas Foto: Divulgação Em uma sequência de declarações, ela conta que ele pode vazar conversas em que ela faz comentários que podem gerar críticas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A cantora Anitta gravou uma série de vídeos neste domingo (24) em que relata que está sendo ameaçada pelo jornalista Leo Dias. Em uma sequência de declarações, ela conta que ele pode vazar conversas em que ela faz comentários que podem gerar críticas.

“Ele vem ameaçando a mim e a minha equipe de vazar conversar minhas com ele, áudios e prints de conversas da gente de quando eu ainda pensava que eu precisava ser fonte deste jornalista para eu não ter a minha carreira acabada. Eu tinha muito medo”, disse ela em um dos momentos das declarações.

Ela conta que decidiu expor as ameças porque elas se intensificaram nas últimas semanas. “Uma das coisas que mais me apavora é as pessoas falando coisa de mim que não é verdade. Eu vivi muito anos com esse medo”, declara.

“Hoje, graças a Deus, aos 27 eu não tenho mais medo. Eu não sou a dona da razão eu entendo que todo mundo erra, eu erro pra caramba. Eu falo isso porque ele já vem vazando alguns dos áudios e prints que ele mandou pra gente ameaçando”, declarou.

Tremendo, a cantora disse que está disposta a se retratar sobre erros que tenha cometido e pediu apoio da família e dos fãs. “É isso, eu não tenho mais medo, pode soltar o que você quiser, fazer qualquer matéria. Eu vou continuar aqui trabalhando e quem quiser acreditar em mim vai estar comigo. E quem não quiser, parte da vida”, disse. “Não quero mais viver esse inferno”, encerrou ela.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades