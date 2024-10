Geral Anne Hathaway confirma “O Diário da Princesa 3: De Volta a Genóvia”

6 de outubro de 2024

Julie Andrews e Anne Hathaway em "O Diário da Princesa" de 2001; filme ganhou continuação em 2004. (Foto: Divulgação/Walt Disney Pictures)

A estrela Anne Hathaway usou suas redes sociais para celebrar o anúncio de “O Diário da Princesa 3: De Volta a Genóvia” e confirmar seu retorno ao papel da princesa Mia Thermopolis. Em sua conta no Instagram, Hathaway compartilhou um divertido vídeo comemorando a novidade. Na legenda, ela escreveu: “Milagres acontecem. De volta a Genóvia com Adele Lim. O conto de fadas continua”.

Lembrando que a diretora Adele Lim, conhecida por seu trabalho em “Loucas em Apuros – Joy Ride” e como co-roteirista de “Podres de Ricos”, foi oficialmente escolhida para dirigir Diário da Princesa 3.

A cineasta já se pronunciou após ser anunciada no projeto e afirmou que está ansiosa para trabalhar em um título importante para o poder feminino. Lim, contou que é uma grande fã do longa original.

“Como uma fã ardorosa do original ‘Diário da Princesa’, estou muito empolgada por fazer parte da criação da terceira iteração deste amado franquia. Estamos ansiosos para celebrar seus principais princípios de poder feminino, alegria e mentoria com o público mundial.”

O terceiro filme da franquia foi confirmado pela Disney em 2022, com Aadrita Mukerji como roteirista. Além disso, também foi revelado que Debra Martin Chase, que trabalhou no filme original, retorna para produzir o novo longa.

“O Diário da Princesa” (The Princess Diaries) foi lançado em agosto de 2001, e estrelado pela então novata Anne Hathaway (sua estreia no cinema) como Mia Thermopolis, uma adolescente que descobre que ela é a herdeira do trono do Reino fictício de Genovia, governado por sua avó, a rainha viúva Clarisse Renaldi (Julie Andrews).

O filme arrecadou 165 milhões de dólares mundialmente. Já a sequência foi lançada em 2004 e fez 134 milhões de dólares no mundo todo. “O Diário da Princesa” está disponível no Disney Plus.

Comédia romântica

O longa “Uma Ideia de Você” está disponível na plataforma Amazon. Este filme é uma comédia romântica estrelada por Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, que promete capturar a atenção de quem adora uma boa fanfic. Com inspiração no universo do cantor Harry Styles, a trama tem conquistado entusiastas do gênero.

O filme com direção de Michael Showalter, traz uma narrativa cativante e significativa, explorando os altos e baixos de um relacionamento inesperado. A película é um projeto original do Amazon Studios, com roteiro assinado por Michael Showalter e Jennifer Westfeldt, e já começa a gerar burburinho no cenário cinematográfico mundial.

