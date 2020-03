Porto Alegre Anunciada etapa final de obra da Trincheira da Cristóvão

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Investimento é de R$ 2,4 milhões, com previsão de entrega em oito meses. Foto: Luciano Lanes/PMPA Investimento é de R$ 2,4 milhões, com previsão de entrega em oito meses. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior marcou para esta quarta-feira (4) a assinatura da ordem de início da etapa final da Trincheira da Cristóvão Colombo. Após a licitação, foi definido o consórcio DDS (Dobil e DW Engenharia) para executar os cerca de 10% que faltam para a conclusão da obra. O investimento para finalizá-la é de R$ 2.480.554,99, e a estimativa de entrega é de oito meses.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, depois da assinatura, a empresa tem prazo de cinco dias para começar os serviços. “Entre os trabalhos iniciais, estão a locação de obra, a topografia e a apresentação de um plano de trabalho com desvios de trânsito para aprovação da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação)”, explica.

Marchezan lembra que a obra, iniciada em 2013, passou por entraves e dificuldades, como suspensões e até abandono da empresa responsável pelos trabalhos. “Estamos dando mais um passo para acabar com a novela chamada obras da Copa. Existe um esforço da gestão para finalizar a Trincheira da Cristóvão, não no prazo que a cidade e a prefeitura gostariam”, ressalta.

Já foram executados o esgoto cloacal e pluvial, a pavimentação dos desvios, as intervenções na vegetação, as alças de acesso no lado Centro, a passagem inferior e superior, a implantação de redes de água, a iluminação pública e a sinalização viária parcial. Com 90% da obra pronta, o que restam são a conclusão da alça de acesso Sul-bairro, os muros de arrimo, o alargamento entre as ruas Honório Silveira Dias e Luzitana, a rede de drenagem, as calçadas no lado bairro, a implantação do piso tátil, a recuperação de placas de concreto no interior da passagem, conclusão das barreiras New Jersey, implantação de sinalização definitiva e reparos finais.

Histórico

O primeiro contrato para os serviços foi assinado em 2012. As obras começaram em 2013, mas foram paralisadas em 2017 por problemas no consórcio. As empresas classificadas em segundo e terceiro lugares não tiveram interesse em continuar. A partir de então, foi iniciado levantamento de serviços necessários para conclusão, para que fosse elaborado orçamento para nova licitação. Essa seria a segunda tentativa de contratação nesta gestão. Em junho de 2019, foi lançado o primeiro edital, porém não houve interessados. Com isso, se iniciou novo trabalho de revisão de todos os preços e, em novembro de 2019, foi feita nova licitação.

Com a mobilização da prefeitura, que colaborou com maquinário, equipamentos e mão de obra, e de moradores e empresários da região, que fizeram doação de materiais, foi concluída no dia 16 de maio de 2019 a alça de acesso Norte/bairro. A estrutura recebeu aplicação de nova camada asfáltica, e o trânsito no local foi liberado após finalizações e ajustes na sinalização viária.

Também foram feitas terraplenagem das calçadas e meios-fios, drenagem e preparação da base do pavimento. Os trabalhos foram executados pela empresa terceirizada contratada pela DCVU (Divisão de Conservação de Vias Urbanas). A liberação do trânsito no interior da trincheira, no trecho que permite o fluxo pela avenida Cristóvão Colombo, entre a Plínio Brasil Milano e a Benjamin Constant, ocorreu em 19 de março de 2019, trazendo mais fluidez no entorno. Para isso, foram feitos um muro de contenção, pintura e instalação de sinalização pela EPTC.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário