Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Autoridades participam do anúncio do plano de retomada do turismo no estado gaúcho, na capital argentina. (Foto: Divulgação/Embratur)

Com o objetivo de apoiar a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul após a catástrofe provocada pelas enchentes de maio, a Embratur está empenhada em colocar em prática o Plano de Promoção dos destinos gaúchos. A estratégia compreende campanha publicitária na América Latina, press trip e famtour com jornalistas e operadores de turismo internacionais e tem como principal meta gerar emprego e renda para as pessoas da região.

De acordo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o turismo é uma alternativa relevante na reconstrução do Estado. “Acreditamos que o turismo é uma ferramenta central nesse processo. Estamos usando de forma integrada todas as ferramentas de promoção da Agência para divulgar os destinos gaúchos nos mercados estratégicos, principalmente na América do Sul, onde os resultados são mais rápidos. O aeroporto Salgado Filho estará operando em dezembro voos internacionais. Estamos desde já estimulando o interesse e a demanda pelos destinos gaúchos no mundo. O Rio Grande do Sul pode contar conosco para reconstruir o estado”, afirma. O ministro do Turismo, Celso Sabino, participou do anúncio das ações ao lado de Freixo.

Por ser o país homenageado da FIT Buenos Aires 2024, o Brasil amplia a visibilidade dos destinos brasileiros, o que beneficia diretamente o Rio Grande do Sul. A campanha de promoção do Brasil para a América Latina, lançada na feira argentina, no estande da Embratur, tem entre os destaques um convite à cidade de Gramado. De janeiro a agosto deste ano, 481.769 hermanos chegaram ao país entrando pelo estado gaúcho. A Embratur também vai levar jornalistas argentinos para os destinos de Porto Alegre, Gramado e Canela, entre os dias 2 e 8 de dezembro. Essa iniciativa proporciona aos comunicadores vivenciarem as experiências gaúchas na prática e, com isso, levarem informações aos seus seguidores com mais propriedade e riqueza de detalhes.

Outra frente de trabalho da Agência para alavancar o turismo e os negócios dos destinos gaúchos será o patrocínio à Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris). O evento reunirá expositores nacionais e internacionais do setor, entre os dias 7 e 10 de novembro, no Rio Grande do Sul, e contará com uma famtour promovida pela Embratur. Os operadores de turismo, que são os responsáveis por montar pacotes turísticos para o Brasil, serão todos da América do Sul.

Contato direto

Recentemente, em Brasília, Marcelo Freixo já havia se reunido com secretários de turismo do Rio Grande do Sul para falar das ações da Agência para reerguer o setor no Estado. Na ocasião, ele adiantou parte das ações no encontro realizado pela Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Anseditur), e informou que a Agência tem contribuído na reconstrução do estado também com dados sobre inteligência de mercado e informações relevantes para guiar as iniciativas.

O secretário de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur-RS), Ronaldo Santini, afirmou que a atuação com a Embratur irá evidenciar, ainda mais, a diversidade turística do estado. “Quero agradecer essa parceria da Embratur com o nosso estado. O Rio Grande do Sul tem uma diversidade de destinos e experiências únicas e nós precisamos mostrar isso ao mundo. O aeroporto voltará a operar até nós temos a missão de encher 237 mil assentos com turistas para o nosso estado”, afirmou o secretário, ao lado do diretor-geral da Setur-RS, Rafael Carniel.

O secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Reginato, espera que a cidade anfitriã do ‘Natal Luz’ volte a receber visitantes nacionais e internacionais. “A Serra Gaúcha é o maior polo de diversidade em termos de atrativos do Brasil, tudo isso num raio de 200 quilômetros. O Natal Luz é algo diferente do que se encontra em outras partes do mundo. Precisamos neste momento focar nos países emissores que têm voos diretos para o Rio Grande do Sul.”

