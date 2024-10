Rio Grande do Sul Acidente com viatura da Brigada Militar mata dois policiais em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Caminhonete da BM colidiu contra um carro na BR-116 Foto: BM/Divulgação Caminhonete da BM colidiu contra um carro na BR-116. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dois policiais militares, de 25 e 29 anos, morreram em um acidente envolvendo uma caminhonete do 4º Batalhão de Polícia de Choque da BM (Brigada Militar) e um carro particular no quilômetro 151 da BR-116, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, na noite de terça-feira (29).

Outros dois brigadianos que estavam na viatura ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Pompeia. Eles não correm risco de morte. Os quatro ocupantes do carro, um Sandero emplacado em Florianópolis (SC), não se feriram.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão ocorreu por volta das 21h30min. As causas da tragédia estão sendo investigadas. O acidente pode ter acontecido quando a viatura tentava se aproximar do carro para abordá-lo.

“A Brigada Militar comunica, com profundo pesar, o falecimento do Sd PM Anderson de Souza Lourenço e do Sd Maximiliano da Silva Argiles, ocorrido na noite desta terça-feira (29), em Caxias do Sul. Os militares estaduais, do 4º BPChoque, sofreram um acidente de trânsito, na entrada do bairro Planalto, não resistindo aos ferimentos e, infelizmente, ambos vindo a falecer. O soldado Lourenço, 29 anos, era natural de São Miguel do Iguaçu/PR e ingressou na Brigada Militar em 2021. Deixa esposa e filha de 10 meses. O soldado Argiles, 25 anos, filho de policial militar, era natural de Santana do Livramento/RS e ingressou na Brigada Militar em 2018. A BM se solidariza com familiares e amigos neste momento difícil, lamentando profundamente o ocorrido”, informou a BM em nota.

O governador do RS, Eduardo Leite, também lamentou as mortes dos brigadianos. “Recebi a triste notícia do falecimento de dois jovens soldados da nossa Brigada Militar. O Sd PM Anderson de Souza Lourenço e o Sd Maximiliano da Silva Argiles sofreram um grave acidente de trânsito em Caxias do Sul e, infelizmente, não resistiram aos ferimentos, vindo ambos a falecer. Heróis que tombaram no cumprimento do seu juramento de proteger a sociedade gaúcha com o custo da própria vida. Rogo a Deus que dê força e conforto às suas famílias e aos amigos nesse momento de imensa dor. Deixo, também, meu abraço fraterno à família brigadiana, por essas perdas que são imensamente sentidas por todos”, afirmou o chefe do Executivo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/acidente-com-viatura-da-brigada-militar-mata-dois-policiais-em-caxias-do-sul/

Acidente com viatura da Brigada Militar mata dois policiais em Caxias do Sul

2024-10-30