Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

O bafômetro identificou amostras positivas corretamente em 91,2% das vezes em um estudo. (Foto: Divulgação)

A agência norte-americana de saúde, FDA (Food and Drug Administration), emitiu neste fim de semana uma autorização de uso de emergência para o “Bafômetro da Covid-19” da InspectIR Systems, o primeiro dispositivo aprovado pelo governo capaz de detectar infecções por coronavírus pela respiração dos pacientes.

O bafômetro identificou amostras positivas corretamente em 91,2% das vezes em um estudo com 2.409 pessoas. Também teve um bom desempenho em um estudo posterior que avaliou sua eficácia na identificação da variante ômicron do vírus.

De acordo com um comunicado da FDA, o teste respiratório fornece resultados em menos de três minutos e pode ser administrado em qualquer unidade de saúde em testes móveis. O instrumento tem aproximadamente o tamanho de uma bagagem de mão.

A InspectIR prevê que poderá produzir cerca de 100 bafômetros Covid-19 por semana. Cada um deles pode fazer cerca de 160 testes por dia. Nos níveis atuais de produção da InspectIR, o bafômetro de Covid-19 deve impulsionar a capacidade de teste dos EUA em cerca de 64 mil amostras por mês.

O bafômetro da InspectIR detecta compostos associados à infecção por Covid-19 usando o método de cromatografia-espectrometria de massa, uma técnica para analisar produtos químicos que é usada em diversos setores científicos, desde o monitoramento de contaminação de alimentos até a medição da atmosfera de Vênus.

A tecnologia de teste de bafômetro da empresa também pode ser usada para detectar componentes químicos que indicam infecção por Influenza, de acordo com o CEO da empresa, Tim C. Wing, em um comunicado à imprensa de 2020.

A precisão tem sido um obstáculo para os desenvolvedores de novos testes Covid-19, mas a InspectIR acredita que sua tecnologia contorna esse problema, já que testa na faixa de concentrações mais altas, segundo o COO da empresa, John Redmond. Os resultados dos estudos publicados pela FDA parecem confirmar essa eficácia. Os testes relataram 99,6% de precisão na identificação de amostras.

OMS alerta

Mesmo com os números de casos, internações e mortes por Covid-19 caindo no Brasil, não é hora de relaxar. Quem diz isso é a OMS (Organização Mundial da Saúde). Para o comitê da entidade, a pandemia ainda não acabou e segue afetando negativamente a saúde de diversos países.

Com a contínua contaminação, há maiores chances de uma nova variante se desenvolver e criar uma onda de contaminações, como aconteceu com a ômicron. O comitê ainda reforçou que a queda nos casos e nos óbitos não significam menor risco da doença.

A orientação acontece quando Coréia do Sul e China sofrem com novos surtos. Os coreanos estão com a maior média móvel de casos no mundo, com mais de 182 mil testes positivos por dia. Em Xangai, cidade chinesa mais populosa, implementou um rigoroso lockdown a população.

Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS, a capacidade de monitorar tendências do comportamento da pandemia está comprometida porque a testagem foi significamente reduzida em vários países.

Atualmente, a OMS acompanha várias sub-linhagens da ômicron, incluindo a BA.2, a BA.4 e a BA.5 e outra recombinante detectada composta por BA.1 e BA.2.

A principal cientista da OMS, Soumiya Swaminathan, ainda alertou que sublinhagens e novas recombinantes continuarão a aparecer, e o mundo deve continuar investindo em ferramentas aprimoradas, como novas vacinas. “Temos que estar preparados para a possibilidade de que esse vírus possa mudar tanto que possa escapar da imunidade existente”, destacou.

Vale destacar que a vacinação contra a Covid-19 ainda segue muito desigual. Enquanto o Brasil tem mais de 75% da população com as duas doses do imunizante, 21 países não vacinaram nem 10% de suas populações. Atualmente, 64,8% da população mundial recebeu pelos menos uma dose do imunizante contra a Covid-19.

