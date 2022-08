Saúde Anvisa analisa antiviral Tecovirimat para tratar varíola dos macacos

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Ação acontece após pedido do Ministério da Saúde; prazo para a conclusão do procedimento é de sete dias. (Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu do Ministério da Saúde um pedido de análise para o medicamento tecovirimat, da empresa SIGA Technologies para tratamento dos pacientes com risco para desenvolvimento das formas graves da varíola dos macacos. O prazo da Anvisa é de sete dias úteis. Segundo a agência informou, todos os esforços serão aplicados na condução do processo de avaliação e decisão.

Na avaliação, a Anvisa terá como base as diretrizes regulatórias estabelecidas na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 747, de 19 de agosto de 202, bem como avaliação anterior do medicamento tecovirimat por autoridades reguladoras estrangeiras, equivalentes à Anvisa (Aree).

A decisão final será deliberada pela Diretoria Colegiada da Agência. Antes porém, a Comissão Técnica da Emergência Monkeypox vai analisar as características essenciais do medicamento e conferir se são as mesmas aprovadas pela Aree, tais como fabricante, concentração, forma farmacêutica, indicações terapêuticas, contraindicações, posologia, população alvo, via de administração e modo de uso, entre outras informações.

Vacina Jynneos

No início da semana, o Ministério da Saúde enviou um pedido à Anvisa para analisar e liberar o uso da vacina Jynneos contra a varíola dos macacos. O imunizante, fabricado pela empresa Bavarian Nordic, com sede na Dinamarca, já é usado em outros países.

A agência sanitária já havia aprovado, por unanimidade, a dispensa de registro para importação de medicamentos e vacinas que combatem a doença. A medida tem por objetivo simplificar a análise documental e facilitar a liberação tanto dos medicamentos quanto das vacinas. Desta forma, o Ministério da Saúde pode solicitar à agência a dispensa de registro de medicamentos ou imunizantes que tenham sido aprovados por autoridades internacionais. A decisão tem caráter temporário. No caso da vacina Jynneos, o processo de avaliação também passará pela Comissão Técnica da Emergência Monkeypox criada pela Anvisa.

Casos

Até o momento, o Brasil registra 3.896 casos positivos da varíola dos macacos e uma morte. Disparado na liderança, o Estado de São Paulo computa 2.528 casos. Na sequência aparece o Rio de Janeiro com 445 casos, Goiás (260), Minas Gerais (206) – onde teve o único óbito – e o Distrito Federal (156). A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, no último mês, estado de emergência de saúde pública em relação a doença.

