Brasil Anvisa recomenda suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2022

Segundo a agência reguladora, ação é necessária à proteção da saúde da população. (Crédito: Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da República, na tarde desta quarta-feira (12), a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil, como ação necessária à proteção da saúde da população.

Três navios seguem fundeados no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, após a confirmação de casos de covid-19 a bordo e a suspensão da temporada, até então com previsão de retomada em 21 de janeiro.

Segundo a agência reguladora, o documento encaminhado ao Ministério da Saúde e à Casa Civil foi concluído na terça-feira (11), e contém a apresentação do cenário epidemiológico de covid nas embarcações de cruzeiro que operam a temporada 2021-2022, incluindo as intercorrências, por embarcação, desde o início de suas operações em território nacional.

A Anvisa explica que os protocolos que definiu para a operação dos navios de cruzeiro no Brasil trouxeram dispositivos que permitiram acompanhar o cenário epidemiológico nas embarcações durante quase dois meses, e foram fundamentais para se identificar rapidamente a alteração no número de casos a bordo na penúltima semana epidemiológica de 2021.

Com isso, em 31 de dezembro de 2021, devido ao aumento exponencial de casos, especialmente entre tripulantes, a Anvisa recomendou a suspensão temporária dos cruzeiros, preventivamente, até que houvesse mais dados disponíveis para a avaliação do cenário epidemiológico.

Desde a recomendação de suspensão temporária, a Anvisa vem avaliando a evolução do cenário epidemiológico do SARS-CoV-2 a bordo dos navios, e também no Brasil e no mundo. Assim, observou que o cenário tem se tornado ainda mais desafiador, tendo em vista, principalmente, o aumento acelerado do número de casos nas embarcações e no Brasil.

Portanto, a agência entende que o cenário atual é desfavorável à continuidade das operações dos navios de cruzeiro. Nesse sentido, com fundamento no princípio da precaução, e a partir de todos os dados disponíveis, recomendou a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros marítimos no Brasil, como ação necessária à proteção da saúde da população.

Cenário epidemiológico

De acordo com o protocolo sanitário estabelecido pela Anvisa para embarque, desembarque e transporte de viajantes em embarcações de cruzeiro marítimo, o navio deve ter um programa de monitoramento constante da situação de saúde dos viajantes a bordo, incluindo a realização de testagem de passageiros e tripulantes durante a operação.

O protocolo permitiu a verificação de um aumento acelerado dos casos de covid a bordo das embarcações em operação na costa brasileira, provavelmente decorrente do surgimento da variante ômicron.

Segundo a Anvisa, os dados demonstram que, das cinco embarcações em operação no Brasil, três estão classificadas no nível 4, sinalizando alerta quanto à disseminação do vírus e eventual mudança de contexto epidemiológico.

De acordo com a agência, até o último dia 6, foi reportado um total de 1.177 casos positivos de covid entre tripulantes e passageiros.

Os dados apontam a detecção de 31 casos de covid nos 55 dias iniciais da temporada (de 1º de novembro a 25 de dezembro), com uma explosão acentuada a partir do dia 26 de dezembro, tendo sido registrados 1.146 casos em apenas 12 dias (26 de dezembro a 6 de janeiro), o que representa um aumento de 37 vezes nesse período.

