Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Tenista repete feito de Sinner e Alcaraz, que ganharam o torneio da nova geração na mesma idade. (Foto: Peter Staples/ATP Tour)

Em seu primeiro ano como profissional, o brasileiro João Fonseca provou que é uma das grandes promessas da nova geração do tênis. Ele conquistou o Next Gen ATP Finals ao derrotar o americano Learner Tien por 3 a 1, de virada, neste domingo, na Arábia Saudita. E ainda igualou o feito de Jannik Sinner, número 1 do mundo, e Carlos Alcaraz, terceiro do ranking, como os campeões mais jovens do torneio, aos 18 anos.

Com a presença do recém-aposentado Rafael Nadal, João Fonseca mostrou seu tênis de alto nível, que tem merecido elogios dos principais tenistas e técnicos do circuito. Atual 122º do ranking, Tien já havia perdido para o brasileiro na fase de grupos por 3 a 1 e levado um duplo 4/0. O brasileiro, número 145 do mundo, venceu todos os seus jogos no torneio. A competição é realizada desde 2017 e teve entre os vencedores o sul-coreano Chung Hyeon, o grego Stefanos Tsitsipas, o americano Brandon Nakashima e o sérvio Hamad Medjedovic — além dos já citados Sinner e Alcaraz.

“Eu sabia que seria difícil mental e fisicamente. Eu apenas tentei manter meu jogo e meu saque no jogo. No quarto set, eu dei o meu melhor. Eu estou muito orgulhoso de mim”, disse João Fonseca.

Jogo

No primeiro game, Tien entrou em quadra com outra postura, após ter perdido na segunda partida da fase de grupos para o brasileiro por 3 a 1 (com direito a dois 4/0). O americano foi mais agressivo nas devoluções e nos pontos vencedores. E assim conseguiu quebrar o saque de João Fonseca de forma surpreendente. Confiante, Tien abriu 2 a 0 com facilidade ao confirmar seu serviço.

O brasileiro se recuperou no terceiro game ao encaixar seu primeiro saque e resolveu o game rapidamente. Mas Tien manteve a consistência e manteve seu serviço na sequência. Com 3 a 1 de desvantagem, João jogou o quinto game pressionado, pois no torneio os sets são decididos em quatro games. O brasileiro conseguiu se manter no set.

Em menos de 20 minutos, Tien sacou para o set. O americano cometeu dois erros não forçados, mas com um saque forte e um bom backhand abriu 1 a 0 no placar.

No segundo set, João conseguiu trocar mais bolas com Tien e encontrou soluções para evitar o jogo agressivo do adversário, confirmando o seu primeiro serviço. Ao manter o americano no fundo de quadra, o brasileiro equilibrou a partida. Ele teve dois break points o americano encaixou dois bons saques para impedir a quebra.

O jogo, no entanto, era outro. O tênis do brasileiro estava de volta após o susto do primeiro set. Mas faltou calibrar algumas bolas vencedoras para conseguir a sua primeira quebra. Já o americano se valeu do bom primeiro saque para manter o set sem quebras.

No melhor game do jogo, os dois tenistas mostraram o talento da nova geração, com bolas vencedoras que mereceram os aplausos da torcida na Arábia Saudita. E o brasileiro mostrou frieza ao ver o americano ter o break point num momento decisivo da partida. Jogou seu tênis e forçou o erro do adversário para se manter à frente: 3 a 2.

Mesmo sem a agressividade do primeiro set, o americano manteve a força no saque para empatar o set e levar a decisão para o tiebreak.

Na decisão do set, o brasileiro encurralou o americano com um saque forte e os conhecidos golpes velozes. Abriu 6/3, mas a ansiedade para fechar o set cobrou seu preço. João cometeu dois erros não forçados e permitiu o empate do americano. Ambos se alternaram à frente do game, até que o brasileiro encontrou uma cruzada certeira na devolução de outro bom saque de Tien para fechar em 10/8. O dedo apontado na cabeça era a prova de que o mental de João Fonseca estava totalmente no jogo.

No terceiro set, Tien não conseguiu imprimir a força e a velocidade em seus golpes. A perda do segundo set, quando teve match point, desestabilizou o americano. Em melhor momento, João se aproveitou da situação e quebrou o saque do adversário no primeiro game sem o deixar marcar um ponto sequer.

Com domínio total do seu saque, ele repetiu a dose e venceu o game por 40/0. Totalmente encurralado, o americano voltou a atuar como na partida da fase de grupos. João Fonseca fez seu jogo que tem chamado a atenção do circuito profissional e fechou em 4 a 0.

No quarto set, só cabia a Tien arriscar. Ele devolveu o equilíbrio à partida e voltou a achar o backhand que tanto incomodou o brasileiro no primeiro set. Mas João Fonseca apresentou sua variedade de golpes capaz de enganar o adversário. Foi assim que ele quebrou o game de Tien para fazer 3 a 2 e sacar para o título.

No game decisivo, João desfilou seu talento físico e mental. Com bom saque e pontos vencedores, o brasileiro contou com mais um erro de Tien e caiu na quadra após a bola na rede do americano.

2024-12-22