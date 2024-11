Esporte Nadal dá adeus ao tênis: “Uma história preciosa”. Espanhol de 38 anos, que havia anunciado aposentadoria no mês passado, disputou sua última partida

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Rafael Nadal em seu jogo de despedida na Copa Davis. (Foto: Reprodução)

Agora é oficial: Rafael Nadal não é mais atleta profissional. Na terça-feira (19), o espanhol fez a sua última partida na derrota para o holandês Botic van de Zandschulp por 2 sets a 0 (duplo 6/4), pela Copa Davis. Como a Holanda venceu o confronto na cidade de Málaga por 2 a 1, Nadal não voltará a jogar naquela que foi a sua última competição no tênis.

A aposentadoria do tenista de 38 anos mexeu com o mundo do esporte. Nas últimas horas, dezenas de homenagens surgiram nas redes sociais, inclusive uma carta de despedida do seu grande rival, Roger Federer.

A organização de Roland Garros, um dos torneios mais nobres do tênis, também postou sua homenagem ao Touro Miúra.

“Prezado Rafa. Foi um privilégio vê-lo evoluir no nosso saibro, onde deixará uma marca perpétua numa superfície tão desafiadora. Temos orgulho de considerá-lo nosso maior campeão, tanto pelos seus 14 títulos quanto pelo homem que você é. Seu legado viverá para sempre, dentro e fora das quadras de tênis”, disse a organização do Grand Slam da França.

Derrota da Espanha nas duplas

Rafael Nadal perdeu para Botic van de Zandschulp, por 2 sets a 0 (duplo 6/4) após 1h53min. Pouco depois, Carlos Alcarz empatou o confronto Espanha x Holanda ao derrotar Tallon Griekspoor por 2 sets a 1, parciais de 7/6 e 6-3. Só que nas duplas Alcaraz-Granollers perderam para Koolhoff-Van der Zandschulp por 2 sets a 0, com parciais de 7-6(4) e 7-6(3). Com isso, a Holanda venceu o duelo por 2 a 1 e avançou na Copa Davis.

A Copa Davis é uma espécie de Copa do Mundo do tênis masculino. O torneio reúne oito países e é disputado em mata-mata direto. O confronto entre espanhóis e holandeses foi realizado na cidade de Málaga, na Espanha.

Homenagem em Paris

Nadal ganhou uma homenagem especial na cidade onde mais venceu na carreira. Campeão de 14 títulos em Roland Garros, o espanhol foi homenageado em Paris com uma projeção gigante na frente da Torre Eiffel, onde posou várias vezes com o troféu do Grand Slam francês.

A projeção com imagens da silhueta de Nadal tem cerca de 10 metros de altura, e foi exibida na Parvis des Droits de l’Homme, praça histórica no Trocadero, em frente à Torre Eiffel. Com duração de um minuto e meio, o vídeo de momentos e números da carreira do espanhol foi projetado por algumas horas na terça-feira. A homenagem foi organizada pela principal patrocinadora do tenista.

A escolha de fazer a homenagem no coração de Paris não foi aleatória, já que o ponto turístico tem um significado especial para Rafael Nadal. Todas as vezes que o espanhol ganhou o Open da França, ia comemorar o título no Trocadero. Nadal costumava posar triunfante com a Coupe des Mousquetaires, troféu de Roland Garros, de frente para a Torre Eiffel.

Multicampeão de simples em Roland Garros, Nadal é o maior campeão do torneio de saibro francês, conquistando o título em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022. O tenista de 38 anos vem convivendo com lesões desde o início de 2023 e, durante esse período, disputou apenas oito torneios, escolhendo a Copa Davis para encerrar a carreira.

