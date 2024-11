Esporte Inter enfrenta o Vasco nesta quinta pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Inter quer garantir vaga na Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de quase duas semanas sem jogos por causa da Data Fifa, o Inter volta a campo nesta quinta-feira (21) para enfrentar o Vasco, pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília). O Colorado tem 59 pontos na classificação e ocupa a quinta posição na tabela do Brasileirão, com 14 jogos de invencibilidade.

Ambos as equipes não possuem mais chances matemáticas de título e o objetivo nesta reta final de temporada é conseguir uma vaga na Libertadores de 2025. Para isso cada ponto pode fazer a diferença, afinal depois desta cada clube faz apenas mais quatro partidas neste ano.

Para o Colorado, em quinto, com 59, uma vitória pode garantir vaga matemática na Libertadores dependendo dos resultados da rodada. A equipe de Roger Machado vem de 14 jogos de invencibilidade na temporada. Já o Vasco, que vem em décimo após a vitória do Corinthians, uma vitória pode valer muito. Isso porque a equipe pode diminuir a distância para o Cruzeiro, sétimo colocado e que abre o G7, para apenas um ponto.

O Inter chega para o confronto com dois desfalques certos por suspensão. São eles os laterais Bernabei (pela esquerda) e Bruno Gomes (direita). Este último se consolidou na posição, mesmo improvisado. Tanto que o possível substituto, Braian Aguirre deve estrear apenas três meses após a sua chegada. Pela esquerda, Renê é o favorito.

O técnico Roger Machado também não contará com Thiago Maia, que não viajou para o Rio com a delegação. O meia passou por uma avaliação médica durante a semana e não será utilizado nessa quinta. O meio-campista Bruno Tabata, com incômodo muscular na coxa desde o último compromisso da equipe, em vitória sobre o Fluminense, no Beira-Rio, pode não ir a campo.

Os jogadores que estavam com as suas seleções no período da Data FIFA encontrarão a delegação no Rio de Janeiro. Rochet, Enner Valencia e Borré disputaram dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, enquanto Ricardo Mathias, Gustavo Prado e Luis Otávio atuaram com o time sub-20 do Brasil.

As notícias positivas para Roger Machado ficam por conta dos retornos de Fernando e Wesley. O volante, ausente desde o clássico com o Grêmio, quando entrou no segundo tempo e atuou no sacrifício, se recuperou de uma lesão muscular na panturrilha direita. O atacante Wesley também volta após cumprir suspensão no último compromisso.

O Vasco vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, para Botafogo e Fortaleza, fazendo com que o técnico Rafael Paiva modifique a formação tática. O time terá o retorno do zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão, na vaga de Maicon.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/inter-enfrenta-o-vasco-nesta-quinta-pelo-campeonato-brasileiro/

Inter enfrenta o Vasco nesta quinta pelo Campeonato Brasileiro

2024-11-20