Esporte Aos 35 anos, Luis Suárez cogita voltar ao primeiro clube da carreira, diz imprensa uruguaia

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Personalidades do Uruguai, ex-jogadores e o próprio perfil do clube nas redes sociais lançaram a hashtag #SuarezANacional. Foto: Reprodução

O uruguaio Luis Suárez pode voltar ao futebol sul-americano. Depois de quase acertar com o River Plate, o atacante, de 35 anos, considera um retorno ao clube onde foi criado: o Nacional. Desde o último fim de semana, a torcida da equipe uruguaia começou uma intensa campanha nas redes sociais, e a imprensa do país diz que o jogador cogita tal possibilidade.

Suárez voltaria com um contrato de apenas quatro meses, até a Copa do Mundo no Catar, que se inicia em novembro. Segundo o jornalista uruguaio Michael Rincón, o atacante está disposto a retornar ao Nacional. Ele quer garantia de espaço e minutos em campo até o Mundial no Oriente Médio. O jogador deixou o Nacional em 2006, quando tinha 19 anos.

Suárez teria uma oferta dos ingleses do Aston Villa, comandado pelo ex-companheiro de Liverpool, Steven Gerrard. A esposa do uruguaio, Sofia Balbi, espera ficar na Europa, mas não descarta o retorno ao seu país natal. Em entrevista ao programa Punto Penal, José Fuentes, presidente do Nacional, revelou como tem tentado convencer o ex-Barcelona.

“Me entusiasmo porque os dias passam, e ele ainda não se decidiu. Eu escrevo para ele todos os dias, e ele me responde todos os dias, de forma respeitosa e cordial. Em um período tão curto (até a Copa), estar no seu país vai ajudar mais em sua preparação. E obviamente, o trampolim é o Nacional. Creio que esta semana tomará uma decisão”, disse José Fuentes.

Campanha

Personalidades do Uruguai, ex-jogadores e o próprio perfil do clube nas redes sociais lançaram a hashtag #SuarezANacional. Uma montagem do atacante com a camisa do clube tem sido usada na campanha. Milhares de torcedores mudaram sua foto do perfil.

Suárez tem ofertas de clubes menores da Itália e tem compartilhado imagens de seus treinos físicos. Ele está sem clube após não renovar contrato com o Atlético de Madrid, onde permaneceu por duas temporadas.

No Nacional, o atacante fez 12 gols em 35 partidas, no início de sua carreira profissional, entre 2005 e 2006. O time uruguaio está nas quartas de final da atual edição da Copa Sul-Americana e vai enfrentar o Atlético-GO na competição.

