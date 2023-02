Saúde Aperto de mão fraco é um “biomarcador do envelhecimento” e pode indicar maior risco para doenças

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2023

Pessoas com pior aderência têm mais metilação do DNA, ligada a problemas de saúde, como câncer e doenças cardíacas. (Foto: Reprodução)

Um aperto de mão fraco, além de ser visto como um sinal de insegurança e baixa autoestima, pode indicar risco aumentado de morte prematura. De acordo com estudo recente, feito por pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, a falta de força de preensão – aquela que fazemos no aperto de mãos, por exemplo – está associada a uma maior probabilidade de doenças como câncer ou doenças cardíacas.

O estudo, publicado recentemente na revista científica Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, descobriu que idosos com baixa força de preensão tinham um DNA biologicamente mais antigo e biomarcadores mais prejudiciais do que seus pares com apertos de mão mais fortes.

“Há um grande corpo de evidências ligando a fraqueza muscular, determinada pela baixa força de preensão, a uma série de resultados negativos de saúde relacionados ao envelhecimento”, escreveram os pesquisadores.

Evidências anteriores já haviam mostrado uma ligação entre o declínio da aderência no envelhecimento e a redução da expectativa de vida. Mas, até agora, não se sabia por que essas duas coisas estão conectadas. No novo estudo, os pesquisadores analisaram dados de 1.300 homens e mulheres com cerca de 70 anos, ao longo de dez anos.

Cada participante usou um dinamômetro de mola Smedley – uma ferramenta de preensão – para testar a força em suas mãos a cada dois anos. Eles agarravam o dispositivo e apertavam o mais forte que podiam duas vezes com cada mão, e o resultado mais alto registrado seria incluído no estudo. A equipe também coletou dados sobre os níveis de metilação do DNA em cada participante, por meio de amostras de sangue.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, dos Estados Unidos, a metilação do DNA é um processo de metil, um produto químico derivado do metano, sendo adicionado ao DNA. Isso pode afetar a forma como algumas moléculas agem no corpo. Por exemplo, a metilação da sequência de DNA de um gene pode desligar esse gene, para que ele não produza uma proteína.

Aumentos na metilação do DNA estão ligados a problemas como câncer, doenças cardíacas e no sistema nervoso.

No estudo, os pesquisadores encontraram uma forte correlação entre a força de preensão de uma pessoa e sua idade biológica. As pessoas cuja força de preensão diminuiu ao longo do tempo, também eram mais propensas a desenvolver uma condição crônica grave ou a morrer durante o período do estudo.

Os pesquisadores não sabem ao certo por que a metilação do DNA está ligada à mortalidade precoce, mas acreditam que a força muscular pode ajudar a protegê-la. Segundo eles, são necessárias mais pesquisas para entender até que ponto a idade da metilação do DNA medeia a associação entre força de preensão e doenças crônicas, incapacidade e mortalidade precoce.

Aperto de mão fraco é um “biomarcador do envelhecimento” e pode indicar maior risco para doenças