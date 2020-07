Brasil Aplicativo da Anatel mostra o plano de celular com o melhor preço

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

A plataforma é gratuita e está disponível para aparelhos com sistema Android ou iOS. (Foto: Reprodução)

Trocar de operadora de telefone, internet ou TV por assinatura nunca é tarefa fácil, mas uma ferramenta lançada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pode ajudar nessa missão. Com o aplicativo Anatel Comparador, o consumidor consegue analisar as ofertas para cada serviço na região onde mora e avaliar não apenas o preço, mas também qual plano atende melhor suas necessidades.

Por enquanto, o usuário só consegue visualizar os planos de telefonia fixa e celular, banda larga fixa e TV por assinatura individualmente, mas, no futuro, será possível comparar preços de combos de dois ou mais serviços. “A inclusão de combos já está em desenvolvimento para ser um novo módulo do Anatel Comparador. Entretanto, ainda sem um prazo definido para implementação”, informou a agência.

A plataforma é gratuita e está disponível para aparelhos com sistema Android ou iOS. No lançamento virtual do app, o presidente da Anatel, Leonardo de Morais, destacou que transparência é fundamental nas relações de consumo e afirmou que ela dá credibilidade ao mercado.

“A ferramenta Anatel Comparador tem como base o fortalecimento da qualidade dos serviços e de escolha dos usuários”, disse Morais.

Para o superintendente de Competição da Anatel, Abraão Balbino, a possibilidade de o usuário comparar ofertas, atributo a atributo, fará com que ele avalie com precisão aquilo que lhe interessa:

“O aplicativo é uma plataforma neutra, não há nenhum tipo de viés a favor da oferta A ou B, e a responsabilidade em prestar as informações é das prestadoras.”

Vale lembrar que, no mês passado, a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou uma lei que proíbe as operadoras de TV por assinatura, telefonia e internet de cobrar multa por cancelamento de contrato, portabilidade para outra operadora ou mudança de plano, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

Como utilizar o app

1) Baixe o aplicativo Anatel Comparador no Google Play (para celulares Android) ou na App Store (sistema iOS).

2) Depois de instalado o aplicativo, abrirá uma página para que o usuário escolha o serviço que deseja pesquisar: telefonia móvel, telefone fixo, TV por assinatura ou Banda Larga Fixa.

3) Depois de selecionar o serviço, o usuário deve informar o estado e a cidade onde mora ou para onde deseja fazer o contrato.

4) O aplicativo irá mostrar os preços, do menor para o maior. Para saber mais detalhes sobre o plano, basta clicar no respectivo ícone.

5) É possível filtrar a pesquisa pelo tipo de plano desejado ou pela operadora.

