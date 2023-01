Política Apoiador de Bolsonaro, empresário Luciano Hang deseja “uma ótima administração” ao governo Lula

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

"Meu interesse nunca foi ser político, mas lutar por uma causa que atenda a toda a população", disse Hang Foto: Divulgação "Meu interesse nunca foi em ser político, mas lutar por uma causa que atenda a toda a população", disse Hang. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, desejou “uma ótima administração” ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Passadas as eleições e para acabar com as fake news que vêm sendo espalhadas nas redes sociais utilizando o meu nome, quero desejar ao novo governo que faça uma ótima administração. Que possamos paz, harmonia, felicidade e muitos empregos para todos os brasileiros. Estive na campanha em prol de um projeto a favor de um estado menor, com menos burocracias e mais oportunidades. Meu interesse nunca foi ser político, mas lutar por uma causa que atenda a toda a população. Sempre disse que posso concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais”, afirmou Hang, em nota divulgada na sexta-feira (06).

O empresário ainda está com as suas redes sociais bloqueadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do STF (Supremo Tribunal Federal).

