Por Marcelo Warth | 11 de junho de 2023

A rede municipal de ensino de Porto Alegre atende 70 mil crianças e adolescentes Foto: Divulgação A rede municipal de ensino de Porto Alegre atende 70 mil crianças e adolescentes. (Foto: EBC) Foto: Divulgação

Após a abertura de uma auditoria especial na Secretaria de Educação de Porto Alegre para apurar os procedimentos de destinação dos materiais e equipamentos adquiridos para a rede municipal de ensino, as escolas começam a ser vistoriadas nesta segunda-feira (12).

A auditoria foi determinada pelo prefeito Sebastião Melo na tarde de quarta-feira (7), depois que milhares de livros e equipamentos eletrônicos comprados com dinheiro público foram encontrados armazenados, sem uso, em instituições de ensino e em um depósito da prefeitura.

Também foi criado um comitê gestor operacional para concluir a distribuição e instalação dos produtos, incluindo providências de infraestrutura nas escolas necessárias à operação desses equipamentos.

A auditoria especial é realizada pela Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, com prazo máximo de 60 dias. Paralelamente, o vice-prefeito Ricardo Gomes coordena o comitê gestor operacional que realiza o levantamento imediato em cada escola sobre a destinação dos materiais a fim de implementar as soluções necessárias.

“Oferecer uma educação transformadora às crianças e jovens das periferias é a motivação de todo o nosso trabalho. A maior parte dessas ferramentas já estão sendo usadas em sala de aula por alunos e professores. A determinação é verificar onde há problema nessa distribuição e agir. Nenhum desperdício de recurso público será tolerado”, afirmou o prefeito.

Ainda neste mês, será apresentado um relatório das ações já executadas e um plano de trabalho para as demais providências. Melo autorizou a liberação de R$ 3,5 milhões para que as diretorias das escolas tenham autonomia em realizar reparos na infraestrutura, com suporte técnico do comitê gestor.

“A Secretaria Municipal de Educação adquiriu 25 mil computadores Chromebooks do Google, dos quais mais de 20 mil já estão distribuídos e em uso por alunos e professores”, disse a secretária municipal de Educação, Sônia da Rosa.

Também foram adquiridos telas interativas, óculos inteligentes para alunos e professores com deficiência visual, mesas interativas e livros didáticos. Segundo a secretária, os processos respeitaram a lei de licitações e a Base Nacional Comum Curricular, e as equipes das escolas receberam capacitação para utilização.

A rede municipal de ensino de Porto Alegre atende 70 mil crianças e adolescentes em 98 escolas e 217 entidades parceiras.

