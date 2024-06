Grêmio Após a vitória sobre o Huachipato fora de casa, Renato define Grêmio como “absoluto” e “aguerrido”

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

"O Grêmio é tão grande quanto os nossos adversários. Eles querem ganhar, mas nós também", disse Renato Portaluppi Foto: Lucas Uebel/Grêmio "O Grêmio é tão grande quanto os nossos adversários. Eles querem ganhar, mas nós também", disse Renato Portaluppi. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores ao vencer o Huachipato por 1 a 0 em Talcahuano, no Chile, na noite de terça-feira (4). O Tricolor soube aproveitar o primeiro tempo, quando Diego Costa marcou aos cinco minutos, mas sofreu pressão do adversário na etapa final.

“Isso é Grêmio”, resumiu o técnico Renato Portaluppi após a partida. O Tricolor teve várias chances de ampliar o placar e garantir a vitória antes do intervalo. Pepê, Soteldo e Galdino acertaram a trave direita do goleiro Parra.

No segundo tempo, com a chuva dificultando o deslocamento pelo gramado, o Huachipato pressionou, mas o Grêmio segurou o resultado e garantiu a vaga nas oitavas.

“Fizemos o gol no início do jogo, continuamos em cima do adversário, criando enquanto o campo nos dava esse respaldo. Poderíamos ter terminado o primeiro tempo com o jogo quase definido. Sabíamos que o adversário viria para cima no segundo tempo, teve boas chances”, iniciou Renato em coletiva de imprensa após a partida.

“O gramado nos prejudicou bastante. No primeiro tempo, o Grêmio foi absoluto, no segundo não deu para jogar, mas o time foi bastante aguerrido. A defesa trabalhou bastante, tínhamos juventude e experiência em campo, souberam se comportar bem e conseguimos o resultado que queríamos. Agora no Couto Pereira, perto da nossa torcida, podemos brigar pelo primeiro lugar [do Grupo C]”, acrescentou o técnico.

“Respeitamos todos os adversários, o Grêmio é grande, vamos buscar o primeiro lugar. Não garanto que vamos conseguir, mas vamos trabalhar para isso, jogar a segunda partida das oitavas em casa, não sei onde, mas próximo da nossa torcida. Não adianta escolher adversário. O Grêmio é tão grande quanto nossos adversários”, disse Renato.

Por fim, o técnico gremista garantiu que a equipe vai trabalhar para vencer e avançar em primeiro lugar no grupo. “O Grêmio é tão grande quanto os nossos adversários. Eles querem ganhar, mas nós também”, disse.

Com nove pontos, o Grêmio tem um a menos que o The Strongest, da Bolívia, que já encerrou sua participação no Grupo C. O Tricolor tem o último compromisso pela fase de grupos marcado para o próximo sábado (8), às 19h, contra o Estudiantes, no Couto Pereira, em Curitiba. Se vencer ou empatar em 2 a 2 com o time argentino, o Grêmio encerra essa etapa da Libertadores como líder do grupo, podendo enfrentar Fluminense ou Peñarol nas oitavas de final.

