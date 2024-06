Inter Mesmo com a vitória sobre o Real Tomayapo, técnico Eduardo Coudet diz que Inter “queria mais”

"Tivemos muitas situações e queríamos fazer mais gols. Sinto que estávamos bem, e as chances aconteceram minuto atrás de minuto", disse o técnico colorado Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Real Tomayapo, na noite de terça-feira (4), pela Copa Sul-Americana, o técnico do Inter, Eduardo Coudet, disse que a atuação colorada contra o time boliviano permitia um resultado ainda melhor.

Coudet admitiu que, embora a altitude da Bolívia não impactasse o desempenho dos jogadores em campo, a bola era mais rápida do que o grupo está acostumado, o que precisou de mais tempo para adaptação.

“Tivemos muitas situações e queríamos fazer mais gols. Sinto que estávamos bem, e as chances aconteceram minuto atrás de minuto. Contente porque ganhamos novamente. Agora, vamos ao campo do Juventude e sabendo que, se ganharmos, estamos no playoff”, disse o treinador em entrevista coletiva após a partida em Tarija, na Bolívia.

Para chegar ao playoff, o Inter precisa vencer o Delfín, do Equador. Coudet valorizou a qualidade do grupo e lembrou das mudanças que promoveu para a partida na Bolívia. Fabrício, por exemplo, fez sua estreia como novo goleiro do Inter. Igor Gomes, Bruno Gomes e Hyoran ainda não haviam atuado após o retorno da equipe à Sul-Americana e ao Brasileirão, enquanto Alario só atuou nos últimos minutos da derrota por 2 a 1 para o Belgrano, da Argentina, no dia 28 de maio.

Dessa forma, Coudet observará como os jogadores se apresentam e o nível do desgaste para, enfim, traçar uma estratégia. Mesmo assim, o técnico colorado garante que, independentemente da escalação, buscará a vitória diante do Delfín, no próximo sábado (8), às 21h30min, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, durante toda a partida.

“Seguiremos o trabalho da melhor forma e veremos quem está melhor. Tratar de recuperar para o sábado. Veremos o que podemos fazer e depois viajaremos de São Paulo a Caxias”, garantiu.

Com a vitória sobre o Real Tomayapo, o Inter soma oito pontos na Sul-Americana e está em terceiro lugar do Grupo C, atrás do Delfín apenas por conta do número de gols marcados.

Mesmo com a vitória sobre o Real Tomayapo, técnico Eduardo Coudet diz que Inter "queria mais"

