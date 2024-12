Política Após acordo com Congresso, Ministério da Justiça reformula decreto de armas no Brasil

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

As alterações incluem funcionamento dos clubes de tiro próximos a escolas e o fim do uso restrito das armas de fogo calibre 22 Foto: Usnplash (Foto: Usnplash) Foto: Usnplash

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, informou, nesta quinta-feira (05), que o decreto de armas do governo federal foi reformulado após um acordo com o Congresso Nacional. As alterações incluem funcionamento dos clubes de tiro próximos a escolas e o fim do uso restrito das armas de fogo calibre 22.

Na reformulação, feita para evitar derrotas, os clubes de tiro já existentes, e que ficam próximos a escolas, poderão funcionar com as seguintes regras: atividade de tiro esportivo poderá ser realizada após o horário das aulas, das 18h às 22h, aos fins de semana e feriados. Novos clubes não poderão ser construídos no perímetro de um quilometro das redes de ensino.

“O presidente [Lula] foi firme em dizer que armas e crianças ou escolas não se compatibilizam. Mas há uma realidade que esses clubes se instalaram antes da legislação e teriam direito de continuarem funcionando. O que não impede que o poder público regulamente o funcionamento deles”, defendeu o ministro.

Além disso, o Ministério recebeu a reivindicação dos chamados CACs (colecionadores, atiradores e caçadores), que solicitaram a retirada do uso restrito da arma de fogo calibre 22. O antigo texto previa que apenas Comando do Exército Brasileiro e policiais federais poderiam utilizar esse armamento.

“Recebemos reivindicação dos atiradores esportivos sobre calibre 22. Essa deixou de ser de uso restrito. Modificamos também a questão da habitualidade, os CACs não terão mais que treinar com todas as suas armas. São pequenas modificações que incentivam o tiro esportivo”, afirmou.

Impasse no Congresso Nacional

A reformulação do decreto do desarmamento acontece depois de uma derrota no Senado Federal. A Comissão de CCJ (Constituição, Justiça e Cidadania) chegou a aprovar o projeto que anulava parte do texto. Entre as mudanças, o projeto voltaria a permitir a existência de clubes de tiro próximo das escolas.

2024-12-05