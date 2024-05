Geral Após aviso “frustrado” de neve, cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina têm previsão de geada e frio intenso

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com as baixas temperaturas esperadas para os próximos dias, algumas capitais podem registrar recordes de frio. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de uma expectativa de neve que acabou não se confirmando para essa terça-feira (28) no Sul do país, cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina tem previsão de geada e frio intenso para os próximos dias.

O aviso de neve foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e estava em vigor apenas entre 5h e 12h dessa terça. Ele era válido para as seguintes cidades: Bom Jardim da Serra (SC), Bom Jesus (RS), Lages (SC), Painel (SC), Rio Rufino (SC), São Joaquim (SC), São José dos Ausentes (RS), Urubici (SC) e Urupema (SC). Não houve registro oficial da neve nessas localidades.

De acordo com a Climatempo, a formação de uma segunda frente fria no Sudeste vai reforçar a entrada de ar frio em boa parte do Centro-Sul. Os três estados da região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e o Rio de Janeiro devem registrar temperaturas mais baixas neste fim de mês.

Segundo o meteorologista da Climatempo, Fábio Luengo, a chegada do frio para a região Sul está seguindo um padrão mais regular e continental, caracterizado pela passagem periódica de frentes frias a cada intervalo de aproximadamente 5 a 7 dias.

Durante esta temporada, a massa de ar frio associada às frentes frias tende a penetrar mais profundamente no continente, resultando em temperaturas mais baixas.

Dias de frio e geada

Recentemente, uma frente fria já provocou quedas significativas de temperatura (mas não neve), inclusive em regiões usualmente mais quentes como São Paulo, e outra está em curso, que deve aumentar o frio no Centro-Sul do país ao longo desta semana.

Com isso, a previsão para os próximos dias inclui a possibilidade de geadas em Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul, enquanto na quinta e sexta-feira é esperada a ocorrência de geadas desde a Serra do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná.

Este padrão de frio, embora seja característico desta época do ano, está se manifestando com uma frequência mais acentuada, conforme observado nas últimas semanas.

Importante salientar que o aumento da pressão atmosférica decorrente da passagem das frentes frias tende a intensificar o frio e reduzir a nebulosidade, principalmente durante a noite e madrugada, permitindo uma maior queda nas temperaturas.

Por isso, no sul do país, a chance de chuva congelada ou neve é remota, pois os próximos dias tendem a ser mais secos.

Recorde de frio

Com as baixas temperaturas esperadas para os próximos dias, algumas capitais podem registrar recordes de frio.

No Paraná, a capital tem mínima prevista de 5 °C ainda nesta semana, com expectativa de geada em alguns pontos da região metropolitana na madrugada desta quarta e início da manhã de quinta. Alguns municípios podem registrar temperaturas abaixo de 0°C.

Já em Santa Catarina, boa parte do interior do estado deve ter mínimas abaixo dos 10 °C. As temperaturas mais baixas devem acontecer na Serra Catarinense e no centro-oeste do estado. A geada, nesta quarta, deve ficar concentrada nas regiões que fazem divisa com o Paraná.

Além do Sul, cidades do Sudeste também pode ter as temperaturas mais baixas do ano nos próximos dias. Nesta quarta, a mínima prevista para São Paulo é de 9 °C. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/apos-aviso-frustrado-de-neve-cidades-do-rio-grande-do-sul-e-de-santa-catarina-tem-previsao-de-geada-e-frio-intenso/

Após aviso “frustrado” de neve, cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina têm previsão de geada e frio intenso

2024-05-28