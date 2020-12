Porto Alegre Após caso de coronavírus, agência FGTAS/Sine do Centro de Porto Alegre fecha a partir desta terça-feira

8 de dezembro de 2020

Após a confirmação de um caso de coronavírus, a agência FGTAS/Sine localizada no Centro de Porto Alegre ficará fechada a partir desta terça-feira (08). A suspensão das atividades seguirá até o dia 16 de dezembro.

De acordo com o governo do Estado, o fechamento é para garantir a segurança dos funcionários e de quem busca atendimento na unidade. Nesse período, quem precisar de atendimento pode ir à agência da Zona Norte (Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132) ou usar os canais digitais do órgão.

Para intermediação de mão de obra, deverá ser utilizado o aplicativo Sine Fácil. Para encaminhamento de seguro-desemprego, deverá ser utilizado o aplicativo carteira de trabalho digital.

