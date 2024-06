Mundo Após debate, Donald Trump recupera nas redes sociais as gafes e tropeços de Biden para tripudiar de rival: “Derrotado por uma escada”

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

As redes sociais do ex-presidente americano não pouparam Biden pela aparente confusão mental. Foto: Reprodução As redes sociais do ex-presidente americano não pouparam Biden pela aparente confusão mental. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Além de acender um alerta vermelho entre integrantes do Partido Democrata, o fraco desempenho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no primeiro debate eleitoral americano, na última semana, entrou na mira da campanha do ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, que aproveitou a fragilidade demonstrada pelo democrata e a reação de seus correligionários para atacá-lo e reforçar teorias de que Biden não tem mais condições físicas e psíquicas para governar o país em um novo mandato.

As redes sociais do ex-presidente não pouparam Biden pela aparente confusão mental em certos momentos do debate. Com voz rouca, por causa de um resfriado, segundo assessores, Biden hesitou ao se dirigir ao público durante o debate, às vezes de forma desconexa. Trump tratou essa fragilidade com escárnio em publicações nas redes.

Em um dos vídeos publicados nas redes sociais de Trump, as imagens o mostram dando uma tacada em um campo de golfe. Na sequência, aparece uma gravação de um evento militar com a participação de Biden, em que o presidente caiu. Na montagem feita pela campanha de Trump, contudo, o que derruba o presidente americano é a bola de golfe lançada pelo republicano.

“Quando você pensa no Joe Biden que você viu no debate, faça-se esta questão: você acredita que o cara que foi derrotado por uma escada, foi tombado pela sua própria bicicleta, perdeu a batalha contra sua jaqueta e regularmente se perde aguenta mais quatro anos na Casa Branca?”, diz uma outra peça em vídeo publicada na conta do ex-presidente no Instagram. — E você sabe quem espera por trás, certo? Vote em Joe Biden hoje, receba Kamala Harris amanhã.

Uma outra publicação reproduz a manchete de um website, ironizando as batalhas judiciais do ex-presidente, com o título: “Trump indiciado por assassinar idoso na CNN”.

A idade e a saúde de Joe Biden são temas constantemente atacados por Trump, mesmo antes da atual disputa eleitoral entre os dois se confirmar. Trump, apenas três anos mais novo do que o rival, aproveita todos os aparentes deslizes relacionados à idade do presidente, para justificar sua tese, algo que foi respaldado por alguns de seus aliados após o debate.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Donald Trump Jr., filho do ex-presidente, compartilhou uma gravação do fim do debate na CNN, mostrando o presidente democrata deixando o palco do debate de mãos dadas com a primeira-dama, Jill Biden. O casal posa para uma foto e desce degraus de braços dados, o que foi apontado por Trump Jr. como uma prova da debilidade do democrata.

“Assistam Joe Biden sendo escoltado para fora do palco! Que contraste gritante entre como Trump deixou o palco e como Biden está saindo”, escreveu.

Integrantes da ala mais radical do Partido Republicano e ex-candidatos à Presidência, que disputaram com Trump a indicação da legenda durante as primárias, também reagiram ao debate. Nikki Haley, pré-candidata à Casa Branca e ex-embaixadora dos EUA na ONU no primeiro mandato do republicano, fez uma publicação no Twitter questionando a real intenção de Biden de disputar as eleições.

“Guardem minhas palavras… Biden não será o candidato democrata. Republicanos, mantenham a guarda alta!”, escreveu.

O também pré-candidato Vivek Ramaswamy, um seguidor trumpista de primeira linha, criticou a estratégia democrata de lançar Biden à reeleição após a aparição no debate. “O jogo está mais claro do que nunca: o Partido Democrata serviu um homem idoso como cordeiro sacrificial nesta noite”, escreveu. Ramaswamy também questiona se Biden será o candidato final — ou, se eleito, ele quem governará o país.

