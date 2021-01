Política Após falar que o País está quebrado, Bolsonaro ironiza: “O Brasil está bem, está uma maravilha”

6 de janeiro de 2021

Foto: Alan Santos/PR

Um dia após dizer a apoiadores que o Brasil está “quebrado” e que por isso não consegue “fazer nada”, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (06), em tom de ironia, que o País “está uma maravilha”.

Bolsonaro deu a declaração ao parar para conversar com apoiadores que o aguardavam na entrada do Palácio da Alvorada, em Brasília. “Confusão ontem, viu? Que eu falei que o Brasil estava quebrado. Não, o Brasil está bem, está uma maravilha”, afirmou o presidente.

Em seguida, Bolsonaro voltou a criticar a cobertura da imprensa. “Imprensa sem-vergonha, essa imprensa sem-vergonha faz uma onda terrível aí. Para a imprensa, bom estava [com] Lula, Dilma, gastando R$ 3 bilhões por ano para eles”, disse.

Na terça-feira, também a apoiadores no Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo declarou: “Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do Imposto de Renda, teve esse vírus potencializado pela mídia que nós temos aí, essa mídia sem caráter”.

