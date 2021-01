Acontece Engenheira ambiental Nanci Walter toma posse como presidente do CREA-RS

A engenheira ambiental Nanci Walter toma posse como presidente do CREA-RS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS) nesta quinta-feira (07), no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.

Devido aos cuidados relativos à pandemia da Covid-19, estarão presentes na solenidade apenas autoridades convidadas e familiares da engenheira. A posse será transmitida ao vivo pelo canal do CREA-RS no YouTube.

Além de ser a primeira mulher a assumir a presidência do CREA-RS nos 86 anos da instituição, Nanci é a primeira profissional da área da engenharia ambiental a presidir um CREA em todo o Brasil.

