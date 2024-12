Política Após notificação do governo, Youtube remove sete vídeos com fake news sobre morte de Lula

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Nessa segunda (16), o presidente já despachou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O Youtube removeu sete vídeos que traziam dados falsos sobre o estado de saúde de Lula, indicando falsamente a morte do presidente. Um deles foi excluído pelo usuário, segundo informa o site. Os conteúdos saíram do ar após a Advocacia-Geral da União (AGU) enviar uma notificação extrajudicial ao Youtube, na sexta-feira (13), listando 12 gravações com fake news sobre Lula e sua cirurgia na cabeça.

“Chegaram ao conhecimento desta Procuradoria publicações nesta plataforma em que são veiculadas informações falsas acerca do real estado de saúde do Presidente da República, algumas inclusive noticiando o seu falecimento”, disse a AGU.

O órgão constatou que, nessa segunda-feira (16), a maior parte do material falso foi removido. A AGU pediu que os links fossem excluídos no prazo máximo de 24 horas. O governo solicitou que, se a demanda não fosse acatada, o Youtube identificasse as postagens acrescentando informações condizentes com a realidade do estado de saúde do presidente nesse mesmo prazo.

Sangramento interno

Lula recebeu alta do hospital nesse domingo (15), seis dias depois de ser submetido a uma cirurgia para conter um sangramento interno na cabeça. O procedimento ocorreu em decorrência da queda que sofreu no banheiro do Palácio do Alvorada, em outubro.

A jornalistas, Lula disse que ficou “assustado” e “preocupado” durante os dias que passou internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele permanece na cidade até quinta-feira, quando fará um novo exame.

Nessa segunda, o presidente já despachou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e recebeu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Padilha disse que o presidente deverá fazer a reunião ministerial de fim de ano nesta sexta-feira (20).

A expectativa inicial era que o encontro fosse no dia 19, mas a reunião precisou ser adiada após o chefe do Executivo ter sido submetido a procedimentos para tratar uma hemorragia intracraniana, decorrente de acidente domiciliar sofrido em outubro.

“O presidente ainda pretende fazer, ainda nesta semana, mais provavelmente no dia 20, um encontro com os ministros e ministras, um encontro de final de ano”, afirmou o ministro após ter se reunido com Lula em São Paulo (SP) nessa segunda-feira (16).

Padilha foi à capital paulista acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), para um encontro com Lula – Costa, porém, não falou com a imprensa. O presidente deve permanecer na capital paulista para realizar exames pelo menos até quinta-feira (19). As informações são do jornal O Globo e do site InfoMoney.

