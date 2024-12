Política “Montaram uma máquina de fazer maldade”, diz Lula sobre o general Braga Netto

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

"Se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente”, disse o presidente Lula. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a prisão do general da reserva Walter Braga Netto. Ele afirmou que o militar deve ser punido “severamente” se for confirmada sua participação na tentativa de golpe de Estado, mas destacou que “ele tem todo o direito à presunção de inocência”. “O que eu não tive, quero que eles tenham. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente”, disse o presidente em coletiva de imprensa no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ter alta hospitalar.

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, o petista voltou a tratar do episódio e afirmou lamentar que pessoas que passaram a vida toda sendo formadas pelo Estado acabaram se envolvendo com uma tentativa de golpe. “É muito triste saber que pessoas que chegaram ao cargo de general quatro estrelas montaram uma máquina de fazer maldade nesse País e queriam dar um golpe”, disse Lula.

Relatório da PF

A prisão de Braga Netto não vai alterar o cronograma previsto pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, para analisar o relatório final da Polícia Federal (PF) no inquérito do golpe e, eventualmente, oferecer a denúncia contra os 40 indiciados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pessoas que acompanham o processo asseguram que as conclusões da PGR serão apresentadas no início de 2025, como estava previsto, e que a prisão de Braga Netto, apesar do “peso”, não acelera a análise do caso pelo procurador-geral. Gonet dispensa cautela redobrada ao caso. Além disso, o Judiciário entra em recesso depois da semana que vem.

A mais importante

A prisão do general é considerada pelos investigadores a mais importante até o momento. Ele fez parte do primeiro escalão do governo Bolsonaro. Foi ministro da Casa Civil e da Defesa e, em 2022, ocupou a vice na chapa do ex-presidente, que concorreu à reeleição e foi derrotado por Lula no segundo turno da disputa.

Braga Netto foi preso preventivamente sob a acusação de agir para obstruir a investigação. Segundo a PF, ele tentou conseguir informações sigilosas sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid para repassar a outros investigados e também alinhou versões com aliados.

O procurador-geral e sua equipe analisam minuciosamente o material reunido pela PF. Gonet avalia a robustez das provas e a participação de cada investigado no plano de golpe. Além do relatório final, em si, o processo tem centenas de outros documentos, como depoimentos e perícias, que somam milhares de páginas. Com o envio da denúncia, o Supremo Tribunal Federal (STF) poderá julgar a eventual ação ainda no primeiro semestre de 2025.

Ao deixar o hospital, Lula também afirmou que tem “paciência” com o caso de Braga Netto e fez referência aos militantes mortos pela ditadura militar: “Este País teve gente que fez 10% do que eles fizeram e que foi morta na cadeia. Não é possível a gente aceitar um desrespeito à democracia, à Constituição, e admitir que num País generoso como o Brasil a gente tenha gente de alta graduação militar tramando a morte do presidente da República, do seu vice e de um juiz da Suprema Corte”.

Augusto Heleno

A ação que prendeu Braga Netto foi assunto de conversas reservadas entre oficiais do Exército. Após a prisão do general Mário Fernandes, que foi secretário executivo do então ministro da Secretaria Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, a avaliação dos militares é de que as ações da PF vão prosseguir ainda por um bom tempo.

Cogita-se até mesmo a possibilidade de os depoimentos de Braga Netto, que devem ser prestados nos próximos dias à PF, trazerem novas informações sobre o envolvimento de generais – alguns até já indiciados, como o ex-ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno – na suposta tentativa de golpe.

