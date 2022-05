Futebol Após “novela” com Real Madrid, PSG anuncia renovação com Mbappé

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Clube de Paris oficializou acordo com atacante, que tinha vínculo expirando no próximo mês. Jogador recusou oferta do Real Madrid. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O PSG anunciou oficialmente neste sábado (21) a renovação do contrato do atacante Mbappé. Depois de uma longa novela, na qual o Real Madrid apareceu como provável destino do jogador, o clube de Paris oficializou o acordo com o francês, que tinha vínculo perto de expirar ao fim da atual temporada.

“Nossa história se escreve aqui. Aqui é Paris”, disse Mbappé, em vídeo publicado pelo clube francês.

Mbappé assina um contato que o liga ao PSG agora até 2025, três anos a mais do que o vínculo atual. Como de praxe, nenhum valor foi confirmado pelo clube, mas o “EuroSport” destaca que os parisienses abriram os cofres na tentativa de demover o francês da ideia de jogar no Real Madrid: 300 milhões de euros apenas em luvas, além de um salário de 100 milhões de euros por ano.

Porém, a imprensa espanhola afirma que pesou também na decisão do francês a possibilidade de ter voz na construção do projeto esportivo em Paris. Esta teria sido uma das exigências do craque, que consideraria que seriam necessárias mudanças imediatas, como a mudança na direção técnica e a contratação de novos atletas de peso.

Real Madrid

Ao optar por permanecer no PSG, onde chegou em 2017, Mbappé abre mão daquele que é considerado o sonho de sua infância: defender o Real Madrid. O atacante, que tem Cristiano Ronaldo como ídolo e icônicas fotos com a camisa merengue quando criança, também era um velho sonho do presidente Florentino Pérez, que aguardou o momento mais propício para tentar contratá-lo – e acabou recebendo duas negativas seguidas em anos diferentes.

No começo da temporada 2021/22, o Real Madrid tentou contratar Mbappé negociando com o PSG, mas teve diversas ofertas recusadas. Então, decidiu aguardar o fim do contrato do jogador, que ficaria livre em junho para assinar com qualquer equipe. A imprensa espanhola vinha relatando nos últimos meses um grande otimismo na diretoria madridista, que aplicava a tática da paciência à espera do atacante – que mantinha o silêncio e dizia que ainda decidiria seu futuro.

Em meio ao mistério feito em público por Mbappé, uma viagem a Madri levantou mais suspeitas de uma transferência, até que na segunda-feira o jornal “Marca” cravou: o francês chegou a um acerto verbal com a diretoria do Real uma semana antes e defenderia o clube a partir da temporada que vem. Entretanto, nenhum documento foi assinado, com os merengues mais uma vez procurando deixar o jogador à vontade no processo.

Mbappé chegou a dizer em uma premiação dias antes que havia tomado uma decisão, que viria a público em breve. Mas os últimos dias geraram uma reviravolta, com o PSG não poupando esforços para tentar convencer o jogador a permanecer, com propostas de peso. Os espanhóis também afirmam que o entorno do craque, sua família e seu estafe, também tentaram indicar a Mbappé que o melhor caminho era seguir em Paris.

A possível reviravolta veio à tona na sexta-feira (20), quando até mesmo a mãe do jogador veio à público dizer que o filho estava em dúvida, uma vez que as propostas dos dois clubes eram “quase idênticas”. Porém, Mbappé bateu o martelo horas antes do último jogo do PSG na temporada, contra o Metz, e teria ligado para o presidente Florentino Pérez pela manhã para avisar que ficaria em Paris.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol