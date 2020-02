Celebridades Após pergunta, Isis Valverde vira piada no carnaval: “A Mangueira já entrou?”

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Isis, que tem um carinho grande pela escola de samba Mangueira, perguntou ao chegar ao camarote na companhia do marido, André Rezende Foto: Reprodução/Instagram Isis, que tem um carinho grande pela escola de samba Mangueira, perguntou ao chegar ao camarote na companhia do marido, André Rezende Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Alguns trocadilhos acabam pegando muita gente de surpresa. Isis Valderde foi uma que acabou caído em uma situação um tanto constrangedora ao fazer uma pergunta. No último domingo (24), a triz, que foi uma das musas do Camarote N1, no Rio de Janeiro, sem perceber e na euforia acabou se colocando numa situação um tanto constrangedora.

Isis, que tem um carinho grande pela escola de samba Mangueira, perguntou ao chegar ao camarote na companhia do marido, André Rezende: “A Mangueira já entrou?”. A produção prontamente respondeu: “não.”

Quando ela se deu conta que seu questionamento poderia ser mal interpretado, Isis cutucou marido para saber se tocou que tinha falado uma piada pronta. Mas tudo foi levada de uma forma esportiva.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário