Esporte Após primeira derrota no Gauchão, Grêmio volta a treinar focado no Grenal de sábado

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

Jogadores do Grêmio treinaram na tarde dessa quinta. (Foto: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

O elenco do Grêmio está focado no clássico Grenal deste sábado (8) após sofrer a primeira derrota da temporada para o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. O técnico Gustavo Quinteros já deixou claro que o foco está no duelo com o Inter e afirmou que todos os titulares estarão fisicamente inteiros para o confronto decisivo.

“O time do Gre-Nal já está formado. O que fiz foi dar minutos para alguns que jogarão no sábado. Praticamente todo mundo chegará inteiro fisicamente”, disse Quinteros.

Da equipe que vem jogando, apenas Viery e Dodi começaram o duelo contra o Ju, sendo que o volante saiu no intervalo. Aravena e Pavon jogaram todo o segundo tempo, enquanto Jemerson, Villasanti e Cristaldo entraram no decorrer da etapa final. O zagueiro improvisado na lateral esquerda foi o único a atuar 90 minutos e, inclusive, praticamente garantido pelo treinador para iniciar o Gre-Nal.

A última vitória gremista no Grenal foi no Brasileirão 2023, no qual venceu o rival em sua Arena por 3 a 1, gols de Luis Suárez, Villasanti e Bitello (Jhonny marcou para o Inter). No Gaúcho, a última vitória também foi em 2023, quando superou o Colorado na Arena por 2 a 1, gols de Vina e Felipe Carballo. Alan Patrick fez o de honra.

