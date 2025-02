Esporte Nova cúpula da Câmara dos Deputados se encontrou com o presidente da CBF em um momento em que ele é desafiado pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno, interessado no cargo

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

Ednaldo e Motta falaram de desenvolvimento do futebol e os preparativos para a Copa do Mundo Feminina. (Foto: Reprodução)

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, e representantes da Federação Internacional de Futebol (Fifa) se reuniram com o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em Brasília.

Foram dois contatos: uma visita de Ednaldo ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e um almoço na sede da entidade na capital federal.

Motta estava acompanhando de alguns dos seus principais aliados: o líder do PP, Dr Luizinho (RJ), o primeiro vice-presidente da Casa, Altineu Côrtes (PL-RJ), o líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), e o do PSDB, Adolfo Viana (BA).

Entre os temas discutidos estiveram projetos para o desenvolvimento do esporte e a Copa do Mundo feminina, que ocorrerá no Brasil em 2027.

“O presidente da Câmara dos Deputados nos recebeu para se colocar como um parceiro do futebol brasileiro e da CBF. Falamos de segurança e da infraestrutura dos estádios. Tem uma comissão da Fifa que está tratando de todos os detalhes técnicos para este evento”, destacou Ednaldo.

Disputa eleitoral

Os encontros mostram prestígio político de Ednaldo, num momento em que ele é desafiado pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno, interessado no cargo. O ex-CEO do Cruzeiro anunciou em dezembro que deseja ser candidato para suceder Ednaldo Rodrigues em eleição que deve ocorrer entre março de 2025 e março de 2026. Para se lançar candidato, Ronaldo precisará do apoio de, no mínimo, quatro federações estaduais e quatro clubes.

De acordo com apuração da ESPN, o intuito de Ronaldo após assumir a cadeira da CBF é trazer Guardiola para ser o técnico da seleção brasileira após o ciclo da Copa do Mundo de 2026.

O Fenômeno possui os apoios de Alejandro Domínguez e Gianni Infantino, presidentes de Conmebol e Fifa, respectivamente.

Os dois dirigentes não escondem a simpatia pela figura do cartola Ronaldo e enxergam com bons olhos tal possibilidade. Vem justamente da comunidade internacional, aliás, o movimento para que tal candidatura fosse antecipada. Os cartolas internacionais ainda valorizam a boa capacidade de interlocução de Ronaldo no exterior.

Internamente, as principais entidades de futebol do mundo andam incomodadas com as indecisões na CBF, que vive momento delicado nos bastidores. Vale lembrar que Ednaldo Rodrigues chegou a ser afastado por decisão judicial no final de 2023. Ele retornou ao posto por força de liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

